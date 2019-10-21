Слишком много соли и сахара: как питаются украинцы

/ Фото: Pixabay

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Мало овощей и фруктов, но много соли и сахара. Большинство украинцев питаются неправильно – об этом говорят данные исследования платформы "ПроЗдорове". Из 100 человек только 25 придерживается употребляет сахара не выше нормы.

Как питаются украинцы и как это сказывается на их здоровье, разбирался сайт "Сегодня".

Как на самом деле питаются украинцы

Взрослые украинцы едят слишком мало овощей (173 г в день) и фруктов (83 г в день). Молочных продуктов в рационе всего 140 г в день – в несколько раз ниже положенного. В рационе также не хватает орехов (8 г) и бобовых (9 г). Зато с излишком мучных изделий (474 г) и картофеля (161 г).

Дисбаланс в питании может спровоцировать ряд болезней, говорит Олег Швец, президент Ассоциации диетологов. С растительной пищей и молочными продуктами в организм поступают незаменимые аминокислоты, пищевые волокна, витамины и минералы. А их нехватка повышает риск хронических заболеваний. В то же время, высокий уровень потребления мучных изделий, картошки и насыщенных жиров (97 г при максимуме в 70 г) становится причиной лишнего веса, ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Украинцы употребляют слишком много соли – в два раза больше рекомендованной нормы – 9,7 г вместо 5 г.

"Чрезмерное потребление соли считается одной из причин высокого артериального давления. Мы знаем, что Украина в Европе занимает первые места по смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь, из-за высокого артериального давления. И мужчины потребляют соли больше, чем женщины – почти 11 г в день. Основные продукты, из которых в организм поступает соль – хлеб и другие мучные изделия, консервированные овощи, колбасы, обработанная рыба и морепродукты. Из приготовленных дома блюд картошка и супы содержат 40% соли, которую потребляют украинцы, дальше идут салаты", – говорит Олег Швец.

Похожая ситуация и с сахаром. Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 25 г сахара в день. Здесь надо учитывать и сахар в продуктах. В рационе украинцев сахара 45 г: основном он попадает в организм через напитки, выпечку, шоколад и конфеты, фруктовые соки.

Основная калорийная нагрузка приходится на вечерние приемы пищи – 39% суточной калорийности пищи. Перед обедом, в обед и после него потребляется 34% калорий. Утром съедается меньше доля – 27%.

У украинцев в основном три приема пищи в день. Чаще всего это еда домашнего приготовления, что является позитивной традицией, отмечает Швец. Однако 78% населения на протяжении дня имеют также один и больше "перекусов".

"Из негатива – люди делают много перекусов. Сегодняшние взгляды на здоровое питание не такие, как 20-30 лет назад, что есть часто и понемногу – полезно. Научные доказательства свидетельствуют, что человек, который питается три раза в день, имеет нормальный вес и меньше рискует заболеть", – поясняет диетолог.

Дети питаются не лучше

В среднем ребенок 7-14 лет ест 152 г овощей и 74 г фруктов в день. Это очень мало, замечает диетолог. Овощей и фруктов дети должны есть, как и взрослые, 300 г. С другой стороны, дети с раннего возраста начинают в большом количестве есть картофель.

"Очень мало фруктов потребляют дети, у которых уже есть деньги, и они могут сделать выбор, что купить в школьном буфете. И здесь вопрос не только в детях, вопрос в том, что в школьных буфетах не продаются фрукты", – говорит Олег Швец.

Дети, как и взрослые, едят много мучных изделий: в младшем возрасте от 173 г, в 11-14 лет – 373 г. В результате уже в два-три года дети потребляют на 10% калорий больше нормы. И с возрастом превышение калорийности питания растет.

Сахара школьники и подростки потребляют значительно больше взрослых – 67 г в день. Сладкие напитки и соки – главные источники сахара в детском питании, они присутствуют в пятерке наиболее популярных продуктов и напитков у детей раннего и дошкольного возраста. Большинство детей пьет соки и другие сладкие напитки несколько раз в день.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Также дети едят соли больше, чем рекомендовано для взрослых. Дети младшего возраста в среднем потребляют 6,4 г соли, дети школьного возраста – 7,4 г в день, подростки употребляют уже почти одинаковое со взрослыми количество соли – 9,2 грамма в день.

"Привычка к соленому вкусу воспитывается в детстве, это предопределяет приверженность к соленой пищи на протяжении всей жизни с опасными последствиями в виде повышения кровяного давления", – поясняет диетолог.

В Украине нет политики здорового питания. Нет ограничений на рекламу еды с высоким содержанием сахара и фаст-фуда. Хотя, например, в некоторых штатах США шипучие напитки обложили акцизом. Также на продукты с сахаром ввели налоги Финляндия, Франция, Великобритания, Дания и некоторые другие европейские страны.

В Украине таких планов нет, говорит Николай Мороз, генеральный директор Директората по вопросам безопасности и качества пищевой продукции Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

"Эффективность фискальных мер в отношении сахара не доказана. Точно могу сказать, что Министерство экономики не имеет планов облагать акцизом сахар или сахаросодержащие продукты", – прокомментировал Мороз.

Пока что в Украине пошли только на уменьшение норм питания. В 2017-м году Минздрав уменьшил норму потребности в калориях для детей разных возрастов. Изменения коснулись питания детей 1-3 лет – калорийность была уменьшена на 155 ккал. Детям 4-6 лет нужно есть меньше на 300 ккал. Шестилеткам норму уменьшили на 400 ккал. В 7-10 лет норма питания сократилась с 2400 до 2100 калорий в день. Ведомство сократило потребности в растительных белках и углеводах, но увеличило норму потребности в мясе и рыбе.

Тарелка здорового питания украинца

Несколько лет назад Минздрав создал так называемую "Тарелку здорового питания". Она состоит из пяти рекомендаций по здоровому питанию взрослых и детей старше двух лет.

Инфографика: Минздрав

Овощи и бобовые. Минздрав рекомендует съедать не менее 300 г овощей в день. Это могут быть капуста, огурцы, листья салата и другая зелень, лук, тыква, морковь, перец, помидор и другие овощи. Их лучше добавлять в каждый прием пищи. В рационе они должны составлять от четверти до трети. При этом картошка не относится к здоровым овощам – в ней много крахмала и калорий, но мало клетчатки. Также рекомендуется потреблять в день 75 г бобовых – фасоли, гороха, красной чечевицы и нута.

Минздрав рекомендует съедать не менее 300 г овощей в день. Это могут быть капуста, огурцы, листья салата и другая зелень, лук, тыква, морковь, перец, помидор и другие овощи. Их лучше добавлять в каждый прием пищи. В рационе они должны составлять от четверти до трети. При этом картошка не относится к здоровым овощам – в ней много крахмала и калорий, но мало клетчатки. Также рекомендуется потреблять в день 75 г бобовых – фасоли, гороха, красной чечевицы и нута. Фрукты и ягоды. Их тоже должно быть не менее 300 г в день. Яблоко, груша, апельсин – хороший вариант перекуса и почти половина минимальной нормы.

Их тоже должно быть не менее 300 г в день. Яблоко, груша, апельсин – хороший вариант перекуса и почти половина минимальной нормы. Рыба, мясо и яйца. Здоровыми источниками мяса считаются птица, телятина и кролятина. Употребление красного мяса нужно ограничить, а переработанного мяса – сосисок, колбас и т.д. – следует избегать. Также два-три раза в неделю стоит есть рыбные блюда. Это могут быть судак, карп, минтай, хек, лосось, несоленая сельдь. В день также рекомендуется съедать одно-два яйца.

Здоровыми источниками мяса считаются птица, телятина и кролятина. Употребление красного мяса нужно ограничить, а переработанного мяса – сосисок, колбас и т.д. – следует избегать. Также два-три раза в неделю стоит есть рыбные блюда. Это могут быть судак, карп, минтай, хек, лосось, несоленая сельдь. В день также рекомендуется съедать одно-два яйца. Цельные злаки и орехи. Выпечки из белой муки лучше потреблять меньше, особенно если в ней много соли и сахара. Предпочтение стоит отдавать цельнозерновым продуктам: овсяная, гречневая, пшеничная каши, нешлифованный рис, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и хлебцы. Кроме того, в день рекомендуется съедать две столовых ложки различных орехов, без обработки солью или сахаром.

Выпечки из белой муки лучше потреблять меньше, особенно если в ней много соли и сахара. Предпочтение стоит отдавать цельнозерновым продуктам: овсяная, гречневая, пшеничная каши, нешлифованный рис, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и хлебцы. Кроме того, в день рекомендуется съедать две столовых ложки различных орехов, без обработки солью или сахаром. Молочные и кисломолочные продукты. Желательно выбирать продукты без сахара и с низкой жирностью. Молочные продукты рекомендуется есть два-три раза в неделю. Это могут быть молоко, йогурт, кефир, твердый и кисломолочный сыр, сметана. Кальций из этих продуктов усваивается лучше. При этом потребление сливочного масла следует ограничить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как нужно правильно питаться для похудения.

Также новости "Сегодня" рассказывали о самых вредных кулинарных привычках украинцев.

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