Сломали львенку хребет: что происходит с животными в частных цирках

Фото: pixabay.com

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В ближайшее время животные исчезнут из украинских цирков . Министерство культуры планирует вывести их из государственных цирков уже до 2021 года.

Зоозащитники единогласно считают, что цирки с животными – это садизм, и животные там удерживаются словно в тюрьмах, поэтому их нужно запретить.

В цирках к таким инициативам отнеслись прохладно, но особо комментировать ситуацию не хотят. Нам удалось пообщаться с двумя представителями госцирков, которые пожелали остаться анонимными.

По их словам, информации о мучениях, которым подвергаются животные в цирках, не всегда стоит верить. Так, в сети порой можно прочесть, что дрессировщики издеваются над животными, выжигают им глаза лазером, заставляют танцевать на раскаленных поверхностях, но все это не более, чем выдумки.

"Есть дрессировщики, которые возят с собой нерабочих животных, на которых не выделяются корма. А чтобы вы понимали, на одного льва идет в день 7 кг мяса на кости, и у него только один день разгрузочный – понедельник, тогда он пьет яйца и молоко, чтобы очистить желудок от шерсти. И дрессировщики кормят их за свои деньги", — говорят в цирках.

Также там добавляют, что много проблем с частными цирками шапито, которые ради собственной выгоды закупают животных, содержат их в ненадлежащих условиях и не могут выдрессировать.

"Они покупали львенка, но выдрессировать его не могли. Как результат – перебитый хребет у львенка. Такие вещи действительно были. Но те, кто "варится" в цирке — мы все друг друга знаем. Знаем, кто какой человек, как он относится к животным и в наших цирках бы просто не работали те, кто над ними издевается", — подытожили цирковые работники.

Ранее сайт "сегодня" писал, что в цирках опасаются последствий решения Минкульта и новых коррупционных схем по уходу за животными.

Напомним, зоозащитники рассказали сайту "Сегодня", почему одного решения Минкультуры о запрете показа животных в цирках мало .

Также напомним, в сеть попало видео сбежавшего львенка в Харькове:

Видео: h.saltovka

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