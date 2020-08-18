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Словакия дала "зеленый свет" работе аэропорта в Ужгороде: подробности

18 августа, 20:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киеву и Братиславе осталось подписать межправительственные соглашения

Словакия и Украина урегулировали вопросы, от которых зависело функционирование международного аэропорта "Ужгород" на Закарпатье.

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Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, актуальные вопросы обсудили со словацким коллегой Игорем Матовичем, после чего был дан "зеленый свет" для возобновления работы аэропорта "Ужгород". Теперь осталось подписать межправительственные соглашения.

Кроме того, глава украинского правительства поблагодарил Матовича за неизменную поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, вопрос возобновления работы аэропорта в Ужгороде поднимается уже не первый год, а все потому, что взлетно-посадочная полоса заканчивается на границе со Словакией, поэтому самолеты вынужденно взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство соседней страны.

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Поэтому для нормальной работы аэропорта необходимо было заключить межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое определит условия использования части воздушного пространства в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения определенным украинским провайдером аэронавигационных услуг в аэропорту Ужгород.

Также сообщалось, что в мае 2019 тогдашний глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина планирует строительство нового аэропорта в Мукачево или другом городе на Закарпатье. Но для этого нужны были деньги.

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Словакия Закарпатье Ужгород аэропорты Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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