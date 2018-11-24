Словакия передала Украине гуманитарной помощи на миллионы гривен
В последние годы Братислава предоставляет Киеву большие объемы гуманитарки, напомнил Андрей Киска
Словакия передаст Украине гуманитарную помощь на сумму 125 тыс. евро, сообщил президент Словацкой Республики Андрей Киска, который с рабочим визитом посетил Киев.
"Словакия в течение последних пяти лет предоставляет большую гуманитарную помощь Украине. И сегодня, например, мы также передадим еще одну гуманитарную помощь на сумму 125 тыс. евро (около 4 млн грн. – Ред.)", – сказал он журналистам, в Киеве в пятницу, 23 ноября, после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
В свою очередь украинский лидер заявил, что 52 украинских военнослужащих прошли реабилитацию в Словакии в текущем году.
"Я выразил слова искренней благодарности нашим словацким друзьям за помощь в реабилитации украинских воинов. Только с начала текущего года 52 украинских военнослужащих получили возможность пройти реабилитацию в Словакии при непосредственном участии дорогого господина президента", – сказал Порошенко.
Напомним, в соответствии с программой встречи, президенты провели переговоры "с глазу на глаз", после чего состоялись переговоры официальных делегаций в расширенном составе.
Порошенко на встрече с Киской обсудил газовые вопросы. Глава украинского государства с благодарностью вспомнил о том, что три года назад Словакия первой из европейских стран обеспечила поставки газа Украине по реверсу, когда остановились поставки российского "голубого топлива".
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