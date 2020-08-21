Словения внесла Украину в список стран "красной зоны"

Теперь украинские туристы должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию

Словения, которая ранее заявила о победе над коронавирусом, внесла Украину в обновленный список стран "красной зоны". Об этом сообщает пресс-служба словенского правительства.

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Новые карантинные правила вступают в силу с 21 августа. Таким образом, все приезжающие из Украины должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Исключением служат лишь те лица, которые имеют вид на жительство в Словении, или владеют недвижимостью.

Всего в обновленный список "красной зоны" Словении вошли 74 страны, в том числе Россия и Молдова.

Напомним, в июле Кабинет министров смягчил критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. В частности, показатель активных больных увеличили с 40 до 55 человек на 100 000 населения.

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Словения находится в "зеленом списке" стран для Украины, что дает возможность приезжающим из этой страны не проходить двухнедельную самоизоляцию или сдавать тест на коронавирус.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч.

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