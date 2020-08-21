Українська
$ 27,48
32,55
  1. Последние новости Украины

Словения внесла Украину в список стран "красной зоны"

21 августа, 10:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Теперь украинские туристы должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию

Словения, которая ранее заявила о победе над коронавирусом, внесла Украину в обновленный список стран "красной зоны". Об этом сообщает пресс-служба словенского правительства.

Реклама

Новые карантинные правила вступают в силу с 21 августа. Таким образом, все приезжающие из Украины должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Исключением служат лишь те лица, которые имеют вид на жительство в Словении, или владеют недвижимостью.

Всего в обновленный список "красной зоны" Словении вошли 74 страны, в том числе Россия и Молдова.

Напомним, в июле Кабинет министров смягчил критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. В частности, показатель активных больных увеличили с 40 до 55 человек на 100 000 населения.

В тренде
Канал "Украина 24" и новости "Сегодня" на телеканале "Украина" готовят праздничный эфир ко Дню Независимости

Читайте также: В Украине пересмотрят "красные" зоны карантина – Степанов

Реклама

Словения находится в "зеленом списке" стран для Украины, что дает возможность приезжающим из этой страны не проходить двухнедельную самоизоляцию или сдавать тест на коронавирус.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Словения карантин Украина коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Кравчук удивил": в ТКГ рассказали о новом требовании РоссииПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
Грызлов объяснил новое требование России по Донбассу
Грызлов объяснил новое требование России по ДонбассуПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять