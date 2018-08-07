Слухопротезирование детей: как получить помощь
На днях двухлетнему Максиму из Запорожья с помощью Гуманитарного штаба Рината Ахметова установили высокочувствительные цифровые слуховые аппараты
Качественные слуховые аппараты могут улучшить общение по меньшей мере для 90% людей с нарушениями слуха. Такие выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, в мире около 32 миллионов детей, страдающих от потери слуха.
Качественные слуховые аппараты для ребенка необходимо подбирать своевременно, чтобы избежать задержки развития речи, а значит – проблем с обучением и социальной адаптацией.
Беда в том, что многие семьи не в состоянии приобрести так необходимые современные слуховые аппараты для ребенка.
С такой проблемой столкнулась семья двухлетнего Максима Сидея из села Каменское Запорожской области. Родители обратили внимание на то, что Максимка плохо выговаривает окончания слов, и обратились к врачам. В результате у малыша обнаружили врожденную хроническую сенсоневральную тугоухость II–III степени и порекомендовали слухопротезирование на оба ушка. Денег у родителей на это не было. Тогда семья обратилась за помощью в Гуманитарный штаб Рината Ахметова.
На днях в Центре слуха города Запорожья Максиму установили высокочувствительные цифровые аппараты, которые приобрел Штаб. Теперь ребенок сможет различать звуки, разговаривать, то есть развиваться, учиться и общаться со сверстниками.
Слухопротезирование детей – одно из направлений работы программы "Адресная помощь" Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Благодаря этой программе помощь на лечение получили более 11 тысяч человек, свыше 5700 из них – это дети.
Слухопротезирование детей: как получить помощь?
Обратиться за помощью могут семьи, которые относятся к следующим категориям:
- многодетные или неполные семьи; детские дома семейного типа (ДДСТ), дети-сироты и дети под опекой; семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка; семьи, состоящие из двух и более инвалидов;
- дети с нововыявленной тугоухостью в возрасте до 5 лет;
- семьи-переселенцы или семьи, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей.
Как подать заявку на помощь?
Заявку на слухпротезирование необходимо оставить на горячей линии Гуманитарного штаба, телефон 0 800 509 001 или отправить на электронную почту helpdonbass@fdu.org.ua.
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