Слушания по делу Шеремета: Апелляционный суд перенес заседание

В Апелляционном суде Киева перенесли слушания по обжалованию меры пресечения для Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета – рассмотрение было перенесено на 8 января из-за того, что не пришли материалы дела из Печерского суда.

Сейчас военная медсестра находится под круглосуточным домашним арестом. По версии следствия, Яна Дугарь якобы проводила разведку местности накануне подрыва автомобиля – фотографировала камеры наблюдения.

В то же время, защита подозреваемой утверждает: именно в это время, накануне убийства Шеремета, Яна Дугарь находилась в воинской части и есть свидетели, которые готовы подтвердить это. Все обвинения адвокаты считают безосновательными.

"Доказательства сыпятся, экспертиза сыпется, других доказательств у них нет. Мы на этапе сбора доказательств, мы сейчас активно собираем показания свидетелей, у нас есть начатые рецензии, у нас уже есть заявленные ходатайства. То есть, защите есть чем апеллировать", – утверждают защитники.

Как сообщали новости "Сегодня", что на брифинге МВД военнослужащую 95-й бригады, медика Яну Дугарь называли "разведчиком". По версии следствия, она помогала организатору убийства Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, которая якобы подложила бомбу под автомобиль Шеремета. На предоставленной правоохранителями записи она говорит о том, что боится обыска, что в квартире есть семь телефонов и книги по саперскому делу.

Она подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и п. 5,12 ч. 2 ст. 115 (совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В то же время депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявляла об алиби Яны Дугарь. По ее словам, девушка в день убийства Шеремета находилась в зоне боевых действий на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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