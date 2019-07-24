Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Smart Garden – сердце "Новой Англии"

Актуально
24 июля, 12:28

Представляем концепцию инновативного пространства

Умное пространство Smart Garden – усовершенствованная концепция жилого комплекса "Новая Англия", которая предусматривает возведение домов, объединенных стилобатом с эксплуатируемой крышей, – структурированным пространством отдыха и развлечений резидентов "Новой Англии".

Концептуально-технические решения на базе стилобата обычно используются в домах бизнес-класса, поскольку их разработка и строительство – сложный инженерный процесс, требующий усиленных инвестиций в инженерные исследования и архитектурно-дизайнерские расчеты; увеличение временных, финансовых и технологических вложений.

Возведение домов на стилобате существенно повышает эффективность использования и эргономику территории: эксплуатируемая крыша – безопасное внешнее пространство без машин, внутреннее пространство – паркинг с лифтовым сообщением к домам.

Благодаря инновационным возможностям архитектуры стилобата рожденная концепция пространства Smart Garden – станет сердцем города в городе "Новая Англия", где будет создан новый стиль жизни, появятся собственные традиции и полезные привычки.

Умное пространство Smart Garden на стилобате – защищенная от городского шума и закрытая от посторонних глаз территория резидентов "Новой Англии".

В самом сердце "Новой Англии":

  • скоростной беспроводной интернет для дел и развлечений, комплексная информационно-навигационная система, уличные скамейки с оборудованными чарджерами для гаджетов, придомовое и уличное освещение с системой питания из возобновляемых источников энергии – солнечных панелей;

  • неугомонным детям в смарт-пространстве предусмотрена площадка с разнообразными игровыми зонами, а для молодых душой взрослых – запланированы интерактивные зоны отдыха;

  • эксклюзивным преимуществом концепта Smart Garden в "Новой Англии" является внутреннее пространство без автомобилей. Маршруты к жилым домам проложены через стилобатный паркинг, непосредственно с него резиденты комплекса на лифте поднимаются к себе на жилые этажи;

  • просторное лобби в домах выполнено в стиле элегантной неоклассики, которая никогда не потеряет своей актуальности. Каждая деталь учтена: изысканные элементы декора, теплые оттенки стен и высокие трехметровые потолки создают легкое и одновременно уютное пространство; на комфортных диванах лобби встречать гостей или ожидать приезда такси – гарантировано комфортное времяпрепровождение.

Усовершенствованный концепт новых очередей строительства Smart Garden на базе стилобата органично интегрирован в общую концепцию архитектуры английской неоклассики ЖК "Новая Англия", а новые архитектурные возможности дополнительно усилят главную идею жилого комплекса "Новая Англия" – город в городе!

Внутренняя инфраструктура комплекса набирает новые обороты. В заселенных домах первой очереди строительства ("Ливерпуль", "Кембридж", "Оксфорд") уже работают салоны красоты, зоомагазин, кафе и продуктовые магазины, магазины детских игрушек и канцелярии, а также мебельные салоны. Инфраструктурным событием этой осени станет открытие детского сада "Европейский коллегиум".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Новая Англия, Smart Garden, стилобат

Вы сейчас просматриваете новость " Smart Garden – сердце "Новой Англии"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

10 оригинальных идей хранения чашек

​Продукты, которые сделают тебя красивее

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Как умирали звёзды: самые известные теории заговора

8 причин не возвращаться к бывшему

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Как готовить рыбу для максимальной пользы: мнение ученых

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь