Smart Garden – сердце "Новой Англии"

Представляем концепцию инновативного пространства

Умное пространство Smart Garden – усовершенствованная концепция жилого комплекса "Новая Англия", которая предусматривает возведение домов, объединенных стилобатом с эксплуатируемой крышей, – структурированным пространством отдыха и развлечений резидентов "Новой Англии".

Концептуально-технические решения на базе стилобата обычно используются в домах бизнес-класса, поскольку их разработка и строительство – сложный инженерный процесс, требующий усиленных инвестиций в инженерные исследования и архитектурно-дизайнерские расчеты; увеличение временных, финансовых и технологических вложений.

Возведение домов на стилобате существенно повышает эффективность использования и эргономику территории: эксплуатируемая крыша – безопасное внешнее пространство без машин, внутреннее пространство – паркинг с лифтовым сообщением к домам.

Благодаря инновационным возможностям архитектуры стилобата рожденная концепция пространства Smart Garden – станет сердцем города в городе "Новая Англия", где будет создан новый стиль жизни, появятся собственные традиции и полезные привычки.

Умное пространство Smart Garden на стилобате – защищенная от городского шума и закрытая от посторонних глаз территория резидентов "Новой Англии".

В самом сердце "Новой Англии":

скоростной беспроводной интернет для дел и развлечений, комплексная информационно-навигационная система, уличные скамейки с оборудованными чарджерами для гаджетов , придомовое и уличное освещение с системой питания из возобновляемых источников энергии – солнечных панелей ;

неугомонным детям в смарт-пространстве предусмотрена площадка с разнообразными игровыми зонами , а для молодых душой взрослых – запланированы интерактивные зоны отдыха ;

эксклюзивным преимуществом концепта Smart Garden в "Новой Англии" является внутреннее пространство без автомобилей. Маршруты к жилым домам проложены через стилобатный паркинг, непосредственно с него резиденты комплекса на лифте поднимаются к себе на жилые этажи ;

просторное лобби в домах выполнено в стиле элегантной неоклассики, которая никогда не потеряет своей актуальности. Каждая деталь учтена: изысканные элементы декора, теплые оттенки стен и высокие трехметровые потолки создают легкое и одновременно уютное пространство; на комфортных диванах лобби встречать гостей или ожидать приезда такси – гарантировано комфортное времяпрепровождение.

Усовершенствованный концепт новых очередей строительства Smart Garden на базе стилобата органично интегрирован в общую концепцию архитектуры английской неоклассики ЖК "Новая Англия", а новые архитектурные возможности дополнительно усилят главную идею жилого комплекса "Новая Англия" – город в городе!

Внутренняя инфраструктура комплекса набирает новые обороты. В заселенных домах первой очереди строительства ("Ливерпуль", "Кембридж", "Оксфорд") уже работают салоны красоты, зоомагазин, кафе и продуктовые магазины, магазины детских игрушек и канцелярии, а также мебельные салоны. Инфраструктурным событием этой осени станет открытие детского сада "Европейский коллегиум".

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