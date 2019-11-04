Smart Grid – основа для развития Smart City в Украине, ̶ генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх

Работа технологий "умного города" Smart City и "безопасного города" Safe City ̶ невозможна без надежного и качественного электроснабжения. Поэтому современные автоматизированные электросети Smart Grid – это база для дальнейшего внедрения "умных технологий" городской инфраструктуры. Об этом в ходе круглого стола "Новая парадигма Safe City: израильско-украинские лучшие практики и кейсы использования инноваций" рассказал Иван Гелюх – генеральный директор компании ДТЭК Сети.

"Конечно, невозможно представить построение по-настоящему Smart и Safe City без надежного и качественного электроснабжения. Smart Grid или "умные сети" являются одним из обязательных условий для этого. Технологии Smart Grid позволяют городам и регионам решать огромное количество задач, например, в направлении повышения энергоэффективности, интеграции "зеленой" генерации, расширению инфраструктуры заправок для электрокаров. Но самое главное – "умные сети" помогают обеспечивать надежным электроснабжением постоянно растущий спрос современных городов", - рассказал Иван Гелюх Smart Grid.

По мнению Ивана Гелюха, отдельный и очень важный вопрос в концепции Safe City – это энергетическая безопасность. "Умные сети" предотвращают количество аварий и минимизируют время восстановления электроснабжения. Это напрямую влияет на электроэнергетическую безопасность, в том числе в обеспечении систем наблюдения, охраны, и освещения.

В рамках своего выступления генеральный директор ДТЭК Сети рассказал об инновациях и технологиях Smart Grid, которые компания внедряет в регионах своего присутствия. "ДТЭК понимает вызовы и сложности, которые стоят перед сетями, изучает лучший мировой опыт и первым в Украине внедряет технологии Smart Grid. Наша цель построить надежную и современную инфраструктуру электросетей, необходимую для развития экономики Украины. Регуляторные ограничения в Украине, к сожалению, все еще сдерживают программы модернизации и автоматизации сетей в стране. Вместе с тем, последние несколько лет мы установили более 500 тыс. умных счетчиков бытовым потребителям, автоматизировали больше 60% подстанций. Мы заканчиваем построение и наполнение геоинформационных систем, что особенно важно в процессе реализации концепции Smart City", – заключил Иван Гелюх.

В круглом столе "Новая парадигма Safe City: израильско-украинские лучшие практики и кейсы использования инноваций" также приняли участие представители Ассоциации городов Украины, межпарламентской комиссии группы Украина-Израиль, а также ряда крупных национальных и международных IT-компаний. В ходе дискуссии участники мероприятия обсудили важность поддержки государством инноваций для развития городской инфраструктуры Smart и Safe City в Украине.

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