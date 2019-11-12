Смартфоны с зашифрованной спецсвязью: Дубилет поделился "революционной" идеей

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Министр Кабинета министром Дмитрий Дубилет, который недавно попросил себе госохрану, выступил с идеей заменить в государственных органах власти систему спецсвязи – вместо устаревшей "советской системы" внедрить смартфоны со специальным приложением для связи, которое невозможно будет взломать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на правительственную спецсвязь Украина тратит миллиарды и эту "советскую систему" можно было бы заменить на что-то более эффективное и современное.

"Представьте себе, что вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которая шифруется алгоритмами постквантовой криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi. Я считаю, что наше бедное государство не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи. Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрование (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух. Правильное шифрование и использование общих каналов связи – это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала. Здесь нет компромиссов с безопасностью. Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться", – написал Дубилет.

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Министр отметил, что выделенные каналы можно оставить, например, для военных коммуникаций. Он также объяснил, что лучше выдавать специальные смартфоны вместо установки соответствующих приложений на обычные, чтобы исключить взлом на аппаратном уровне, а также заражение через другие приложения.

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Отметим, в последнее время Дмитрий Дубилет отмечается регулярными инициативами по упрощению жизни либо чиновников, либо украинцев. Одна из последних – отмена согласия на обработку персональных данных. Недавно на заседании правительства был одобрен законопроект об отмене в Украине соответствующего документа.

Кроме того, Кабмин запретил платить зарплату наличкой сотрудникам госучреждений. Около 7% сотрудников госорганов получали зарплату наличными, а не на банковский счет, отмечал Дубилет.

Ранее Дмитрий Дубилет рассказывал об отмене "лишних" справок. Смотрите об этом в сюжете:

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