От холода страдают более 55 тысяч смелян, третий год подряд тепло поступает с задержкой, в прошлом году отопление отключали трижды

Город Смела в Черкасской области снова мерзнет из-за многомиллионных долгов. Руководители города судятся с бывшим поставщиком и ведут переговоры по лимитам на газ для коммунального предприятия. Горожане же тем временем греются народными методами.

От холода страдает более 55 тысяч смелян. Третий год подряд тепло поступает с задержкой. В прошлом году отопление отключали трижды. Люди замерзали несмотря на то, что счета на полторы-две тысячи оплатили. В больницу больные несли одеяла, а медики работали в теплой одежде.

Из-за перебоев с теплоснабжением и миллионных долгов городские власти в прошлом году разорвали договор с поставщиком компанией "Энергоинвест". Обогревом Смелы занялось коммунальное предприятие.

Но газ по низким ценам город получить не может из-за долгов.

Городские власти Смелы говорят о двух с половиной миллиона гривен долга. В то же время руководство ОАО "Черкассыгаз" называет другую цифру – 150 млн грн.

Пока идет судебное разбирательство по долгам, жители города продолжают мерзнуть. Когда в городе начнется отопительный сезон – не прогнозирует никто.

Напомним, в феврале жители Смелы перекрыли трассу Киев – Днепр. Тогда после серии сюжетов "Сегодня" о пикетах коммунального предприятия местными жителями и дорогах, перекрытых отчаявшимися людьми, поставки газа были восстановлены.