Сменить оператора, но оставить номер: когда заработает новая услуга и будет ли интересна украинцам

Операторы обещали, что услуга MNP будет платной, но цена будет символической

Фото: Pixabay

Сменить оператора, но оставить номер: когда заработает новая услуга и будет ли интересна украинцам Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b8/956/5ca4b89567c7e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b8/956/5ca4b89567c7e.jpg 2019-04-04T07:27:00+03:00 Украина Операторы обещали, что услуга MNP будет платной, но цена будет символической

Совсем скоро в Украине должна заработать услуга по переносу абонентских номеров – MNP, которая позволит украинцам сменить оператора, но при этом сохранить номер телефона. Сайт "Сегодня" расспросил операторов о том, на каком этапе внедрения новшества они находятся, когда заработает услуга и готовы ли абоненты ею воспользоваться.

Что такое MNP и как это работает

Услуга по переносу абонентских номеров известна также, как MNP (Mobile Number Portabilit), с ее помощью абоненты смогут выбрать другого оператора, но при этом полностью сохранить свой номер. Это очень удобно в первую очередь для того, чтобы не потерять при переходе на новый номер важные контакты, связи и знакомства (как это зачастую происходит).

За рубежом такая услуга появилась еще в конце 90-х годов прошлого века, а первыми странами, которые ее запустили, стали Великобритания и Нидерланды. Украина осталась одной из немногих стран постсоветского пространства, где такой услуги еще нет.

Операторы обещали, что MNP будет платной, но стоить будет чисто символическую сумму, которая окажется посильной для всех. Чтобы сменить оператора, украинцам нужно:

прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет.

в заявке необходимо будет указать свои паспортные данные, желаемое время переноса номера, и выбрать тот тарифный план, который вам подходит.

заявку будут рассматривать в течении 8 рабочих часов, после чего отправят ее в центральный офис.

если заявка одобрена, новый оператор информирует об этом абонента, выдает новую сим-карту и начинает обслуживать его в своей сети.

Номер будет всегда активным, а для людей, которые позвонят после смены оператора по вашему номеру, будет звучать сообщение о том, что вы перешли на другого оператора, поэтому неразберихи возникнуть не должно.

Готовы ли операторы к запуску

Запуск услуги запланирован на 1 мая 2019 г. В компании "Vodafone" нам рассказали, что они полностью готовы и уже завершили подготовку к тестированию услуги.

"Мы были готовы к техническому тестированию услуги еще в феврале. Но поскольку услуга предполагает четкое взаимодействие всех участников рынка, ее запуск зависит и от готовности других операторов. Поэтому мы ждем, пока все будут готовы оттестировать взаимодействие. Запуск услуги запланирован на 1 мая", – отмечают в компании.

Александр Комаров, президент компании "Киевстар", рассказал сайту "Сегодня", что они тоже заинтересованы в запуске новшества с мая.

"Киевстар" ответственно подошел к организации доступности MNP на своей сети, и подготовил все системы и процедуры к запуску MNP на своей сети. Мы заинтересованы в том, чтобы услуга MNP с 01 мая работала безупречно у всех компаний мобильной связи и абоненты, которые хотят перейти в нашу сеть, сохранив свой номер телефона, могли это сделать быстро и беспрепятственно", – пояснил Комаров.

Еще один украинский оператор "lifecell" также подтвердил свою готовность.

"lifecell" всегда был драйвером внедрения этой услуги в Украине, поэтому мы готовились к ее внедрению заранее и ждем 1 мая, когда каждый абонент станет реальным владельцем своего номера и получит возможность свободно выбирать оператора в соответствии с качеством услуг, стоимости и наличии всех необходимых сервисов", – отметили в компании.

Операторы уверены, что никаких препятствий для запуска услуги в назначенный срок нет и не будет, поэтому уже в мае украинцы смогут сменить оператора, но сохранить свой номер телефона.

Кто будет пользоваться услугой

Согласно исследованиям, новая услуга переноса номеров может заинтересовать около 10% украинцев. Операторы отмечают, что в разных странах услугой пользуются максимум до 10-15% абонентов.

"По нашим оценкам в Украине в целом около 1 млн абонентов, которые мигрируют от оператора к оператору. Процент постоянных абонентов достаточно высок. Но смысл услуги MNP заключается в свободе выбора абонента, которая с запуском услуги становится практически не ограниченной ничем", – комментируют в компании "Vodafone".

Александр Комаров, президент компании "Киевстар", говорят, что у них 26,5 млн клиентов и самый низкий отток абонентов, поэтому, согласно их прогнозам, уровень миграции не будет достаточно высоким. Например, в Казахстане, где такая же услуга запустилась в январе 2016 г., миграция клиентов составила всего 0,8%.

В "lifecell" также отмечают, что услуга может заинтересовать до 10% абонентов на рынке, но это не значит, что все придут подавать заявление на перенос номера 1 мая 2019.

"Многое будет зависеть от того, насколько удастся упростить этот процесс для абонента, и объяснить пользователям, что наконец в Украине также существует цивилизованный способ сменить мобильного оператора, ориентируясь на качество услуг и привлекательность предложений, а не на то, какой номер знает его окружения. Также важно, чтобы все абоненты, которые готовы воспользоваться услугой MNP, предварительно прошли регистрацию у своего оператора, пока это можно сделать дистанционно, не посещая магазин", – подытожили в компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, как мобильные операторы отказываются от безлимитных тарифов.

Также недавно сайт "Сегодня" писал о том, что за последние годы в Украине стационарных телефонов стало меньше на 30%, а таксофоны просто исчезают — их количество уменьшилось более чем в 10 раз.

А еще раньше мы рассказывали о том, как аферисты крадут у украинцев мобильные номера.

Смотрите сюжет канала "Украина" о том, как смартфоны "шпионят" за пользователями.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.