Сменить мобильного оператора, но сохранить номер телефона: как работает услуга и в чем сложности

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В мае 2019 г. в Украине заработала услуга по переносу абонентских номеров – MNP, которая позволяет украинцам сменить оператора, но при этом сохранить номер телефона. Спустя три месяца после внедрения этим новшеством уже успело воспользоваться немало украинцев. Сайт "Сегодня" рассказывает почему граждане меняют операторов, с какими проблемами они сталкиваются при переносе номеров и будет ли эта услуга пользоваться широкой популярностью.

Популярна ли услуга в Украине

По данным Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации, уже более 15 тыс. абонентов всех операторов воспользовались услугой переноса мобильного номера.

Михаил Шуранов, директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что это небольшой поток – в пределах ежегодного "перемещения" абонентов, характерного для всех операторов. А по сравнению с общим количеством SIM-карт (около 50-60 млн) – и вовсе немного.

"Если говорить о динамике абонентов, то от услуги выигрывают небольшие операторы, такие как "ТриМоб" (мобильный оператор ПАО "Укртелеком" – Ред.), в том числе и за счет более гибкой ценовой политики. Ведь большие операторы, пользуясь рыночной силой, могут "давить" на своих клиентов ценой", – пояснил Шуранов.

Услуга MNP, безусловно, удобна и полезна для абонентов, но ее нельзя назвать массовой. Согласно исследованиям, услуга переноса номеров может заинтересовать около 10% украинцев. Такие цифры характерны и для других стран.

"По нашим оценкам в Украине в целом около 1 млн абонентов, которые мигрируют от оператора к оператору. Процент постоянных абонентов достаточно высок. Но смысл услуги MNP заключается в свободе выбора абонента, которая с запуском услуги становится практически не ограниченной ничем", – ранее рассказывали нам в компании "Vodafone".

В компании "lifecell" отмечали, что услуга заинтересует до 10% абонентов на рынке, но это не означает, что все они придут подавать заявление на перенос номера, как только услуга станет доступной.

Кто и куда переходит

Сейчас в Украине насчитывается пять мобильных операторов и около 60 млн SIM-карт:

"Киевстар" – 26,2 млн.

"Vodafone" – 19,6 млн (по итогам первого квартала 2019 г.).

"lifecell" – 6,8 млн.

"Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") – свыше 1 млн.

"ТриМоб" – несколько сот тысяч.

По данным НКРСИ, за три месяца работы MNP было зафиксировано 15 540 случаев переноса номера. Получается, это составляет всего 0,03% от общей абонентской базы. За это время от "Киевстара" ушло 6 760 абонентов, а пришло 5 053 людей, от мобильного оператора "Vodafone" ушло 5 152 человека и добавилось 5 144 абонента, а у "lifecell" появилось 5 548 новых клиентов, и ушло 2 943 человек.

"Всего на сети "ТриМоб" (код оператора 091) услугой MNP воспользовались свыше 650 абонентов. Оператору удалось привлечь больше новых абонентов, чем "отпустить" к другим операторам – 358 и 292 соответственно", – делится статистикой Михаил Шуранов и добавляет, что не стоит забывать о том, что их оператор самый маленьких.

Если говорить на примере оператор "ТриМоб", то MNP оказалась востребованной среди абонентов, которые достаточно долгое время пользовались услугами этого оператора – таких людей около 75% от общего количества перешедших, а вот среди абонентов, которые подключились к "ТриМоб" год или менее назад этот показатель не превышает 3%.

С какими проблемами сталкиваются украинцы

Несмотря на то, что услуга была призвана, чтобы облегчить жизнь украинцам и дать им возможность выбирать лучшие условия и тарифные планы, при переходе многие столкнулись с существенными проблемами.

Чаще всего украинцы решаются сменить оператора из-за того, что их не устраивают тарифные планы. Киевлянка Марина жалуется, что ее оператор плохо ловит связь, а скорость интернета и вовсе оставляет желать лучшего. Зато в четвертый раз за полгода ей подняли стоимость тарифного плана, из-за чего девушка планирует вскоре перейти к другому оператору.

"Хочу перейти на того же оператора, что и у моего мужа и сделать семейный пакет, многие говорят, что это выгодно", – рассказывает Марина.

Но после того как абоненты решаются на смену оператора, многие оказываются не рады этому, так как процедура на деле куда сложнее, нежели ее описывают. Юрий рассказал нам, что эпопея со сменой номера у него длилась около месяца и более чем на сутки оставила его без основного номера связи.

"Оператор от которого я уходил, меня отключил, а другой оператор не мог подключить. Как сказал мой знакомый, который работает на одного из операторов, операторы специально таким образом саботируют процесс, чтобы люди возвращались к ним. То есть с обслуживания снимают, SIM-карту деактивируют, а на другого оператора не отдают, чтобы люди психовали и бежали обратно", – делится историей Юрий.

Мужчина добавляет, что проблемы у него начались сразу же, после того, как он впервые подал заявку на смену номера: она просто исчезла из базы и другой оператор ее не видел. В итоге пришлось подавать заявку заново.

Таких историй хватает и на профильных форумах операторов. Люди рассказывают, что, когда переходили от одного оператора к другому, их карту достаточно быстро отключали, а вот подключения приходилось ждать несколько дней. Иногда заявки просто закрывали.

К тому же, ранее были жалобы и на проблему с неправильной маршрутизацией. При смене оператора не приходили сообщения от банков, не работал автоответчик. Поэтому, несмотря на то, что услуга работает уже три месяца, украинцы не спешат ею пользоваться.

В компании "Киевстар" отмечают, что у них таких ситуаций зафиксировано не было. Там добавляют, что в июне 2019 телеком-регулятор проводил проверку работы услуги MNP у всех телеком-операторов. Как показала проверка, "Киевстар" выполняет все заявки в соответствии с требованиями "Порядка предоставления услуги переноса номеров".

"Только в четырех случаях возникли кратковременные технические сложности, вызванные несогласованностью во взаимодействии различных информационных систем, и на момент проведения проверки они были устранены", – рассказали в компании.

В компании "lifecell" пояснили, что у них в первый месяц работы услуги было около 10 подобных случаев (когда абонента подключали не сразу), связанных с техническим сбоем систем. Как только они получили соответствующие сообщения от абонентов – проблема была обнаружена и устранена, и сейчас по стандартной процедуре при переносе номера у абонентов может отсутствовать связь максимум в течение 10 минут.

"Проблемы с маршрутизацией наблюдались первые недели после запуска услуги и были связаны с неготовностью некоторых участников рынка к полноценному предоставлению своих услуг после введения MNP. Речь идет о компаниях агрегаторах SMS, через которые банки и другие учреждения рассылают сообщения и перенаправляют обратные звонки. Они не подключились своевременно к Централизованной базе данных перенесенных номеров и некорректно перенаправляли подобный трафик. Эта проблема также была решена, и в последнее время мы больше не получаем подобные жалобы от абонентов", – подытожили в компании в "lifecell".

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы "пересаживаются" с телефонных звонков на мобильный интернет.

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