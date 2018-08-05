Смерть на воде: с начала августа в Украине утонули более 20 человек

Сегодня, 11:38

С начала года на украинских водоемах погибли 774 человека

Фото: islam.ru
Фото: islam.ru

С начала августа на украинских водоемах погибли более двух десятков человек. Среди них немало детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Только с начала августа количество утоплений уже насчитывает более двух десятков случаев. Среди погибших немало и детей", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что всего с начала года на водоемах страны уже погибло 774 человека, из которых 79 детей. При этом спасено 577 человек, в том числе 105 детей.

По словам спасателей, на статистику гибели граждан на водоемах страны существенно влияет жара, которая царит в Украине.

Ранее мы сообщали, что состоянием на 2 августа, с начала года на водоемах Украины утонули 744 человека

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. Что касается происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы", – рассказали спасатели. 

Также мы писали о простых правилах, как спасти утопающего.
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