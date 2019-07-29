Смертельно больной украинец скончался на борту спецсамолета

Для перевозки прикованного к постели пациента неравнодушные люди собрали 100 тысяч долларов

Скончался на пути к желанному спасению. У Александра Горбачева, который через соцсети собрал деньги на возвращение в Украину из США, остановилось сердце. Об этом "Сегодня" сообщил врач киевской клиники, куда стремился попасть Александр – в надежде, что его спасут от рака легких.

Когда команда "Сегодня" общалась с украинцем в ​​Нью-Йорке – он был полон надежды на выздоровление. Для перевозки прикованного к постели пациента неравнодушные люди собрали 100 тысяч долларов. Но украинец умер именно на борту специально оборудованного самолета, который вез его домой. Александру был 31 год.

Ранее мы сообщали, что в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погиб украинец. Авария произошла вблизи села Вежбица в Радомском повяте в центре страны. По неизвестным причинам мужчина за рулем транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, украинца спасли не удалось, от полученных травм он погиб на месте.

Кроме того, оказалось, что в горящем самолете в Шереметьево пострадал не один украинец. В авиакатастрофе вместе с супругой погиб моряк из Крыма, в 2014 году предавший Украину и перешедший на службу в российскую армию. Крымский моряк направлялся на службу на тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

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