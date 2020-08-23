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Смертельное ДТП под Львовом: машина – всмятку, водитель задержан

23 августа, 13:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Hyndai Santa Fe слетел с трассы и несколько раз перевернулся

Во Львовской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще четверо – получили травмы различной тяжести.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области, трагедия случилась 22 августа, около 19.30, на автодороге Броды – Берестечко, неподалеку райцентра Броды.

Там 29-летний местный житель за рулем внедорожника Hyndai Santa Fe выехал за пределы дороги, после чего автомобиль несколько раз перевернулся.

От травм на месте происшествия погиб 46-летний пассажир внедорожника. Водитель Hyndai и еще трое его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Судя по обнародованным в сети фото, удар внедорожника о дерево был сильнейшим, поэтому правый борт авто был всмятку.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до восьми лет лишения свободы.

Водитель Hyndai задержан в порядке ст.208 УК Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, утром 23 августа недалеко от Киева произошло смертельное ДТП: двое детей серьезно пострадали.

Также сообщалось что в Одессе мотоциклист сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе:

Видео: Telegram-канал/Подслушано Одесса

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ДТП жертвы Львовская область смертельное ДТП
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