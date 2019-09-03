Смертельные развлечения: как обезопасить себя во время катания на карусели

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Раньше на изготовлении аттракционов не экономили. Карусели были с тройным запасом прочности. Но срок эксплуатации, как ни крути, 8-10 лет. Трудно представить, что туристы, прогуливаясь в поисках сувениров, шашлыков и развлечений – думают о безопасности и будут требовать документы. Это должны сделать местные власти, чрезвычайники, экологическая служба. Но "где много нянек – дитя без головы" и виновного не найдешь.

К примеру, в Ивано-Франковской области оборвался трос роуп-джампинга, а в Одесской – карусель убила мужчину. Как же обезопаситься во время катания на карусели?

Они травмируют и даже убивают. Смертельные аттракционы. Их ежегодно в Украине – все больше.

Этим летом страшная трагедия произошла в Одесской области. Отец троих детей упал с карусели и разбился насмерть прямо на глазах у своей семьи.

"Он катался на аттракционах, сломалось оборудование, он выпал из аттракциона, его ударило по голове металлической конструкцией, в результате полученных травм мужчина погиб на месте", – говорит Заремба Наталья, старший инспектор белгород-днестровского отдела Нацполиции.

Несчастный случай? Или кто-то нарушает закон? Оказывается, у владельца аттракциона даже необходимых документов на эксплуатацию горе-карусели не было.

"Это передвижной аттракцион. Эксплуатирует физическое лицо, предприниматель. Он прибыл туда, в Белгород-Днестровский, расположил все аттракционы. И у него их немало, я скажу. И у него есть разрешение на выполнение работ, то есть на эксплуатацию этой техники, а на именно этот аттракцион, этот аттракцион "сальто", он даже не задекларировал его соответствие материально-технической базы", – говорит Владимир Шавернев, главный специалист отдела надзора Гоструда.

В полиции открыли уголовное производство. Владельцу смертельного аттракциона грозит 8 лет за решеткой.

Одесса. Аттракционы в парке Шевченко. Сюда за развлечениями и адреналином ежедневно приходят сотни людей. Но вот вернуться домой целыми и здоровыми удается не всем.

Одесситка Юлия до сих пор со страхом вспоминает тот вечер, когда села на карусель.

"Шея не фиксируется. Она просто мотыляется вот так вот. Когда аттракцион крутится, крутится и шея, и все остальное. Держаться – вот так вот, если получается. И так я два раза ударилась шеей" ,- делится пострадавшая.

Женщине защемило шею и позвоночник. Почти две недели – сущий ад из-за нестерпимой боли. Никакой компенсации она не получила.

На территории Украины развлекает публику более тысячи аттракционов. И половина – "наследство" времен СССР. Им более 30-ти лет. Вторая половина – новые. Их, преимущественно, покупают в Европе. Как можно дешевле. И если соседи-поляки, например, списывают какое чертово колесо на лом, то на нем, вероятно, вскоре будут кататься наши люди.

Похоже, что наши бизнесмены не занимаются безопасностью клиентов в погоне за легкими деньгами?

Почему эти деньги – "легкие" – можно объяснить довольно просто. Наличие всех необходимых документов в парках развлечений Государственная служба труда проверяет ... раз в 5-ть лет. Более того – предупреждает о проверках заранее. Поэтому, у недобросовестных владельцев аттракционов есть время, чтобы навести какой-никакой порядок в бумагах. А как насчет технических проверок?

"Технический осмотр проводится специалистами экспертной специализированной организации не реже одного раза в 12 месяцев", – отмечает эксперт.

Но это при условии, что владелец развлекательной техники не пытается избежать проверки. А если нарушений множество, то ему легче купить необходимые справки.

"Особенно на побережье, где-то у моря. Оно сегодня здесь, завтра там. Провел, не провел. Есть документация, нету. Мы, к сожалению, не можем проверить", – говорит эксперт.

Итак, побережье моря. Одесская область. Залив. Аттракционы здесь – на любой вкус и возраст. Администратор местного парка развлечений признается, что знает о трагедии в соседнем Белгород-Днестровском. И убеждает – всему виной – человеческий фактор.

"Пьяного же посадили там. Да. Нахально он хотел", – говорит Тиберий Надь, администратор парка аттракционов.

По правилам, вход нетрезвым на аттракционы – строго запрещен. И насколько тщательно контролируют соблюдение правил работники парков развлечений? Особенно на курортах, где алкоголь – традиционный атрибут отдыха.

"Очень много. Здесь почти все пьяные. Заставляем их читать правила. Там в правилах написано, что в нетрезвом состоянии нельзя кататься", – утверждает администратор парка.

Сколько пользы от такого чтения? Трудно представить, как где-то половина желающих полетать с ветерком вдруг разворачивается и идет трезветь. И не верится, что при отсутствии строгого контроля, персонал себе в убыток категорически не пускает нетрезвых. Но чего греха таить – смертельной опасности наши соотечественники подвергаются часто сами.

Курорты курортами, а как с парками развлечений стационарными? Они "прописаны" в своих городах и летом, и зимой. Их не надо разбирать каждый сезон. Казалось бы, здесь точно безопасность – на высшем уровне. Но ...

Журналисты решили проверить три крупнейших парка развлечений в Киеве. И вот, собственно, что из этого вышло. Нарушений – немало. Вместо аттракционов – преимущественно старый лом. О необходимых документах – тоже не слышали.

А еще в столичных парках развлечений не знают ничего об аварийных выходах. Они здесь не просто закрыты, а больше напоминают игру в квест. Правда, эта игра может закончиться смертью.

Опасны здесь даже невинные детские батуты. А вот часть парка для отдыха взрослых больше напоминает съемочную площадку сериала "Чернобыль". Время здесь словно остановилось.

Поэтому пока такие "памятники истории" ждут пятилетками своих проверок, украинцы в поисках адреналина, не гнушаются ими. А что делать, когда развлечения заканчиваются не весело, а больно?

"Если возникла такая ситуация, обязательно вызываем врачей, которые фиксируют, что такая и такая ситуация произошла. Соответственно должны фиксировать это и в органах полиции. Далее создается комиссия, в десятидневный срок она проводит проверку", – говорит Артур Киян, адвокат.

А чтобы такие комиссии создавались как можно реже, необходимо изменить прежде всего систему наказаний. И речь не только о драконовских штрафах для владельцев аттракционов. Отвечать должны и чиновники – торговцы "липовыми" справками на эксплуатацию каруселей. И не просто административно, но и уголовно.

Как сообщалось, во Львовской области мужчина разбился, выпав из корзины воздушного шара.

Ранее мы сообщали, что драматическая сцена разыгралась на фестивале воздухоплавания "Крымская Весна", который проводит с 30 апреля по 5 мая российская администрация Феодосии. Так, в районе села Журавки Кировского района ветром унесло воздушный шар с ребенком.

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