Смертельный бой под Золотым: Украине передали тело погибшего бойца (фото)

Украина получила тело бойца ВСУ Максима Хитайлова, который погиб во время атаки боевиков 18 февраля на Луганском направлении. Об этом сообщают подконтрольные боевикам "СМИ".

Передача тела состоялась в районе моста через Северский донец вблизи Счастья. Отмечается, что вместе с телом Хитайлова были также переданы останки еще одного украинского военного, погибшего в 2014 году в районе Луганского аэропорта.

"В результате поисковых работ, в результате молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего, и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки. Личности погибших – и одного и второго – установлены", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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