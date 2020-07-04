Смертность от COVID-19 в Украине: Госстат впервые опубликовал данные

Ранее эта информация была засекречена

Государственная служба статистики Украины снова начала публиковать информацию о количестве умерших. Ранее постановлением Кабинета министров о карантине эта информация была засекречена. На сайте Госстата обнародовали данные за январь-март 2020 года.

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Согласно опубликованным данным, за первые три месяца года умерли 149 064 украинца.

Также Госстат впервые показал данные о смертях от COVID-19. На сайте указано, что от этой болезни умерло девять украинцев. В то же время грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1974 человек.

Наиболее частой причиной смерти украинцев является болезнь системы кровообращения, от которой умерли 101 633 человека, из них от ишемической болезни сердца – 69 976 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 032 человек, среди них туберкулез – 892. От СПИДа умерло 860 украинцев. Злокачественные новообразования стали причиной смерти 19 711 граждан.

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Кроме того, 7083 украинцев погибли в результате внешних причин: транспортные несчастные случаи – 882, утопление – 220, гибель в результате пожара – 358, случайное отравление (кроме алкоголя) – 499, отравление алкоголем – 657, самоубийства – 1357, умышленные убийства – 365.

Напомним, ранее мы писали, что с 15 мая до 15 июня смертность от коронавируса в Украине выросла почти вдвое.

Кроме того, недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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