Смертность вырастет: эксперты оценили последствия легализации оружия

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Вопрос легализации оружия в Украине разделил экспертов на два лагеря: одни говорят, что это поможет снизить уровень преступности в Украине, однако увеличит количество смертей во время преступлений; другие говорят, что это не повлияет на снижение криминогенной ситуации.

Так, адвокат и автор учебника "Огнестрельное оружие: современное состояние оборота в Украине" Алексей Меше в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что если будет принят законопроект о свободной продаже оружия гражданам, то со временем количество преступлений снизится, правда, может возрасти смертность во время преступлений.

В свою очередь заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко поясняет, что на самом деле у нас нет примеров, когда введение оружия способствовало бы снижению числа преступлений. В большей степени это зависит от других факторов, не столько силовых, сколько социально-экономических. Именно поэтому, вряд ли стоит ожидать существенного изменения криминогенной ситуации в Украине от легализации.

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"Скорее всего, оружие будут покупать в основном те, кто уже его имеет. В то же время, это не снизит и количество нелегального оружия (украинцы не сдавали его раньше, не будут легализировать и сейчас). Еще одно: даже если допустить, что значительная часть населения обзаведется оружием, это не заставит криминальных элементов искать легальные способы заработка. Они видоизменятся вместе с обществом. Поэтому часть из них обзаведется более мощным оружием и будет нападать более жестоко. А другая часть, для которой существуют "красные линии" по убийству людей, будет нападать на тех, у кого точно нет оружия – пенсионеров и детей. Фактически, легальное оружие увеличивает ощущение (но только ощущение) безопасности в индивидуальном измерении, но увеличивает опасности в общегражданском измерении", – отметил Петренко.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": В Украине снова заговорили о легализации оружия: что придумали и есть ли угрозы.

Напомним, по состоянию на июль 2018 года в Украине на руках граждан официально находится 890 тысяч единиц оружия. Однако, как отмечали в полиции, по неофициальным данным, "огнестрела" на самом деле может быть до пяти миллионов единиц. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против", и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

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