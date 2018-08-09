"Смертоносный" листериоз лечится обычными антибиотиками – врач-инфекционист

Медики призывают украинцев не паниковать по поводу вспышки инфекционного заболевания листериоза. Так, 7 августа, на официальной странице Центра общественного здоровья МОЗ появилась информация о двух случаях заболеваниях листериозом, один из которых привел к смерти заболевшего. После этого в ряде СМИ стала появляться информация о "смертоносности" и "атаке" опасной болезни.

Врачи-инфекционисты поясняют, что листериоз – это бактериальное заболевание, вызываемое бактерией Listeria Monocytogenes, которые чаще всего находятся в земле или в кормах, например, в силосе. Для Украины это не новое заболевание, просто ранее случаи диагностировались не так часто и не вызывали смерти людей. По опасности листериоз находится в одном ряду с сальмонеллезом, брюшным тифом и гепатитом А.

"Чаще всего листериозом болеют люди, которые занимаются земледелием, сельским хозяйством, животноводством. То есть те, чья деятельность непосредственно связана с землей", – поясняет сайту "Сегодня" врач-инфекционист Инна Андрусович.

Вначале листериоз протекает как обычное кишечное отравление, поэтому самостоятельно его выявить сложно. Врачи советуют при первых симптомах обращаться к специалистам, которые назначат лечение. При этом они уточняют, что паниковать не стоит, ведь заболевание лечится доступными средствами.

"Сама инфекция хорошо купируется антибиотиками. Она лечится, и лечится доступно", – добавляет врач.

А вот летальные исходы листериоза возможны лишь в тех случаях, если человек ранее имел серьезные проблемы со здоровьем.

"Смертельные случаи возможны из-за позднего обращения к врачу, самолечения и наличия хронических заболеваний в анамнезе, в том числе иммунодефицита человека. Тут шансов практически нет", – дополняет Инна Андрусович.

А вот уберечь от листериоза может обычное соблюдение правил личной гигиены, мытье рук перед едой, до и после туалета, после контакта с землей и животными, употребление в пищу лишь мытых овощей и фруктов.

Напомним, ВОЗ озвучила статистику заболевания вирусными гепатитами по всему миру. В организации сообщили, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С.

Также ранее появилась информация о том, что корь в Украине стала набирать обороты.