Смешко и генерал Тимошенко представили фильм о ликвидации транснационального наркокартеля

Предпремьерный показ ленты состоялся в столичном кинотеатре "Жовтень"

Владимир Тимошенко и Игорь Смешко. Фото: sylaichest.org

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко и представитель команды, бывший первый заместитель председателя СБУ, руководитель Антитеррористического центра, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко презентовали в Киеве документальную ленту The Hydra "Гидра".

Предпремьерный показ ленты, которая вышла на всемирно площадке Netflix, состоялся в столичном кинотеатре "Жовтень" 2 июля. Фильм рассказывает об одной из самых успешных в мире операций по ликвидации транснациональной наркокартеля, к которой были привлечены 11 спецслужб – США, ЕС, Украины и других государств Восточной Европы.

Смешко в своем выступления отметил, что в Украине сейчас авторитарно-клановая система, которая только скрывается под личиной демократии. Одним из элементов этого является вымывание профессионалов.

"Потому что беспартийный профессионал – он не служит конкретной политической силе, конкретной политические партии. И таких профессионалов, которые оказались вне власти, вне возможности профессионально отдавать свой опыт, свои знания государстве и защиты граждан, очень много", – отметил политик.

По его словам, Владимир Тимошенко был одной из ключевых фигур, кто планировал и осуществлял операцию, и стал одним из создателей документального фильма "Гидра". В 90-е годы, во времена становления независимости в Украине не было органов, которые работали специализированно в направлении борьбы с преступной деятельностью транснациональных криминальных группировок.

"В те времена многие люди, которые занимались борьбой с транснациональной преступностью, обратились к Украине с информацией, что в Европу тоннами поставлялись прекурсоры как основной элемент для производства наркотиков. Группа, которую возглавлял Владимир Тимошенко, раскрыла, что одна из химических лабораторий в Черкассах производила тонами такое вещество. Все поставлялось в Москву, а дальше в Европу. Этот бизнес приносил тогда сверхприбыли", – рассказал о реальных событиях, ставших основой фильма, Смешко.

"Все прекрасно понимают, что наркотики убивают поколения людей. Это одно из крупнейших заболеваний современной цивилизации. Как правило, мировая история свидетельствует, что центром таких событий становятся страны с нестабильной государственной ситуацией. В свое время это были Афганистан, бывшая Югославия", – отметил лидер партии "Сила и честь".

Владимир Тимошенко, в свою очередь, отметил, что над фильмом пришлось долго поработать. "Фильм давался нелегко. Мы нашли участников этого дела", – сказал он.

Главный герой фильма вспомнил события, непосредственным участником которых он был: Результат – десятки крупнейших нарколабораторий Европы были ликвидированы, сотни людей были привлечены к ответственности. Но самое главное – мы преодолели барьер недоверия иностранных спецслужб к спецслужбе Украины".

Он также отметил, что глобальный наркобизнес иногда завязан на большой политике.

"Слабое звено – это там, где есть конфликты на определенных территориях. Где нестабильность – там наркобизнес. Нестабильность сегодня на Донбассе, конечно, используется для уголовных преступлений", – сказал Владимир Тимошенко. В то же время он отметил, что к этому вопросу нужно подходить профессионально и собрать все доказательства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко на встрече с представителями Миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ во главе с послом Альбертом Йонсоном заявил, что в Украине открыто действуют политические силы, которые являются пятой колонной России.

Напомним, ранее Игорь Смешко отмечал, что Будапештский меморандум нужно использовать, чтобы решать вопрос деоккупации Крыма, восстановления мира на оккупированных районах востока Украины и возвращения территориальной целостности.

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