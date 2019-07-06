Смешко назвал решение апелляционного суда политическими манипуляциями

Манипуляции направлены на то, чтобы прощупать пока неокрепшую президентскую ветвь власти, считает политик

Игорь Смешко. Фото: sylaichest.org

Решение суда провести новую жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене является политической манипуляцией. Об этом заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко 5 июля в эфире ток-шоу "Оппозиция" в эфире телеканала "Украина".

"Состоятся ли досрочные парламентские выборы? С юридической точки зрения нет возможности отменить выборы на основании, что надо провести пережеребьевку. Это политические манипуляции", – отметил Смешко.

По его словам, эти манипуляции направлены на то, чтобы прощупать пока неокрепшую президентскую ветвь власти.

"Президент инициировал досрочные парламентские выборы, но команда главы государства еще недостаточно прочно контролирует ситуацию в стране. Продолжается влияние на суды со стороны авторитарной олигархической системы. Эта система показывает зубы и проверяет нервы на прочность. Но с юридической точки зрения оснований отменить выборы в Верховную Раду нет", – отметил лидер партии "Сила и честь".

Новости "Сегодня" сообщали, что Смешко заявил: решение апелляционного суда не грозит выборам , поскольку в законах нет механизма об отмене уже назначенных выборов.

Напомним, 4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение о необходимости провести новую жеребьевку партий , участвующих в досрочных выборах в Верховную Раду. Иск в суд подала Аграрная партия из-за внесения партии "Движение новых сил" в бюллетень под №22 без жеребьевки . Центризбирком намерен обжаловать решение суда.

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