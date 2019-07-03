Смешко: Общие единые стандарты НАТО – это миф

Главные стандарты в западной армии – это, прежде всего, отношение к солдату

Главный стандарт западных армий и стандарты армий НАТО - это отношение к солдату, к сержанту со стороны офицера. Об этом сказал лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время пресс-конференции в Запорожье 3 июля.

"Какие главные стандарты в западной армии, чего никто не воплощает в Украине? Это, прежде всего, отношение к солдату, к сержанту со стороны офицеров. Особенно отношение со стороны офицеров. Первое, за что любой командир отвечает – это жизнь, здоровье, социальная защита и условия, в которых находится рядовой и сержантский состав, который ежедневно рискует жизнью", – ответил Игорь Смешко на вопрос о том, чтобы он изменил в украинском армии.

По словам лидера партии "Сила и Честь", в Украине много говорят о стандартах НАТО.

"Как человек, который более 10 лет проработала военным дипломатом в реально сильных странах Евроатлантического альянса, я прекрасно знаю западные армии, это было моей профессией. Нет общих, единых стандартов НАТО, это миф. Например, по вооружению и технике в Польше до сих пор оружие советского производства. Система управления связью – да, должна быть современная, по общим стандартам для совместимости. Но все остальное – это уже свои традиции в каждой стране. Британская армия, французская армия, немецкая армия – это все свои традиции", – отметил Игорь Смешко.

Он также отметил, что в странах Запада нет срока давности по защите памяти солдата, по заботы о его семье.

"А мы, в Украине, оставили для армии наиболее негативное, что было с советских времен, а ничего хорошего, в том числе с Запада, не взяли. Просто забалтывается тема реформирования армии", – отметил Игорь Смешко.

Политик уверен, что, если человек идет служить в армию, он должен быть абсолютно социально защищен.

"Его зарплата, защита его семьи и отношение офицерского состава – вот первая забота военного и политического руководства государства. Главное – обеспечить все условия для сохранения жизни своих подчиненных", – подытожил Игорь Смешко.

Ранее Игорь Смешко также отмечал, что Будапештский меморандум нужно использовать, чтобы решать вопрос деоккупации Крыма, восстановления мира на оккупированных районах востока Украины и возвращения территориальной целостности.

Напомним, Игорь Смешко также отмечал, что Украина должна отстаивать свои интересы и независимость так же, как это делают США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смешко: Общие единые стандарты НАТО – это миф". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"