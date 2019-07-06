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Смешко: Решение апелляционного суда не грозит выборам

6 июля, 17:47

В законах нет механизма об отмене уже назначенных выборов, говорит лидер "Силы и чести"

Игорь Смешко
Игорь Смешко. Фото: sylaichest.org

В Законе о выборах народных депутатов нет механизма исполнения решения суда об отмене уже назначенных выборов. Об этом заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко 5 июля в эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина".

"Это еще один признак, что у нас хронически больное государственное управление и потеря управляемости. Новому президенту досталась по наследству скрытая олигархически-клановая авторитарная система. Президент и его команда уже занимают должности, но профессионализм управления в государстве таков, что нереформированные суды и старая система со старыми кадрами демонстрируют бурю в стакане с водой", – сказал Смешко.

Отвечая на вопрос о том, грозит ли решение Шестого апелляционного административного суда парламентским выборам, Смешко сказал, что, по его мнению, с юридической точки зрения не грозит совершенно.

"Читайте законы о выборах: нет там механизма выполнять решение суда об отмене выборов, которые уже назначены", – отметил Смешко.

"Новой государственной силе надо укрепляться, добавлять профессионализма и не давать возможности тем, кто против реальных реформ, делать такие сомнительные вещи. У нас четыре главных составляющих, в которых есть проблемы, которые надо немедленно решать: экономика, армия, дипломатия и информационная политика", – отметил лидер партии "Сила и честь".

Напомним, 4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение о необходимости провести новую жеребьевку партий , участвующих в досрочных выборах в Верховную Раду. Иск в суд подала Аграрная партия из-за внесения партии "Движение новых сил" в бюллетень под №22 без жеребьевки . Центризбирком намерен обжаловать решение суда. 

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Тег бюллетени, смешко, жеребьевка, выборы в парламент

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