СМИ назвали имя экстрадированного из Швейцарии украинца

Сегодня, 22:45

По данным источников, это бывший совладелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута

facebook.com/eugene.enin
facebook.com/eugene.enin

Стало известно имя гражданина Украины, которого экстрадировали из Швейцарии по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным источников "РБК-Украина", это бывший совладелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута. Он после банкротства агрохолдинга в 2014 году скрылся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов за границей. В 2015 году Интерпол объявил его в международный розыск.

В Генеральной прокуратуре не раскрыли имя экстрадированного из Швейцарии украинца, но подтвердили, что на родину вернули "экс-главу одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемого за совершение мошенничества в особо крупных размерах – около 800 млн гривен".

Напомним, что 5 ноября в Украину из Швейцарии экстрадировали мужчину, которого разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах.

Напомним, что этим летом в Словакии арестовали обвиняемого в терроризме украинца, которым оказался бывший член Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимир Гласнер.

Также мы сообщали об аресте в Италии двух украинцев за незаконную перевозку мигрантов.
Швейцария, мошенничество, Украина, мрия, международный розыск, экстрадиция, Николай Гута

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