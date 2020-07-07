СМИ показали шикарную виллу Анатолия Шария в Испании

Скандальный блогер Анатолий Шарий, который был объявлен в розыск по подозрению в инсценировке покушения на самого себя, а ранее сбежал в Европу как якобы преследуемый по политическим мотивам общественный деятель, снова попал в громкий скандал.

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Как стало известно журналистам агентства "Слідство.Інфо", Шарий вот уже более года владеет виллой на берегу моря площадью 230 кв. м в живописном каталонском городке Рода-де-Бара, что в нескольких десятках километров от Барселоны.

Причем вилла, стоимость которой, по данным журналистов, составляет не менее миллиона евро, в декларации Шария отсутствует.

"В описании недвижимости и земельного участка, которыми располагает Анатолий Шарий, говорится, что дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв. м и подвального помещения на 69 кв. м. Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки. Также в документе указано, что сразу за земельным участком – пляж.На наш вопрос о происхождении испанской недвижимости блогер не ответил", – отмечают журналисты "Слідство.Інфо".

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Первым делом новый хозяин элитной недвижимости вместо декоративного ограждения из растений возвел вокруг виллы двухметровый кирпичный забор.Кроме того, все окна со стороны фасады были забраны решетками – даже на втором этаже.

Напомним, что в ходе расследования дела о якобы покушении на убийство Шария на основании собранных доказательств и экспертных исследований работники прокуратуры пришли к выводу об инсценировке этого происшествия. Следователи решили, что он инсценировал покушение на самого себя с обстрелом своего автомобиля.

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В этой связи дело по факту покушения на убийство Шария закрыли, а против него возбудили уголовное дело по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 383 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение суду, прокурору, следователю или органу дознания о совершении преступления с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а также совершенное по корыстным мотивам).

Кроме того, сообщалось, что в отношении Шария было возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве, после того как он открыл стрельбу из травматического оружия в общественном месте и ранил гражданина.

По данным СМИ, Анатолий Шарий получил политическое убежище в Литве.

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В 2019 году Партия Шария участвовала в выборах в Верховную Раду, но не преодолела проходной барьер. Центральная избирательная комиссия изначально зарегистрировала самого Шария кандидатом в народные депутаты, однако позже решение отменила.

Также напомним, что недавно в метро Киева сторонники Партии Шария напали толпой на ветерана АТО из "Нацкорпуса". Но вскоре побратимы бойца вернулись и поквитались с "шариевцами".

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