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Смогут ли когда-то украинцы добывать золото из отходов: спецрепортаж "По следам мусорного ветра"

Сегодня, 10:44

На телеканале "Украина" продолжается цикл сенсационных расследований

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Независимая, суверенная и ... заваленная мусором! Смогут ли когда-то украинцы, как швейцарцы, добывать из отходов настоящее золото? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам мусорного ветра".

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Отметим, что борьба с мусором в Украине набирает обороты. За уборку украинцы уже получают подарки. Проводятся экочелленджи за вознаграждение, открываются сортировочные мини-станции, где за хлам насчитывают баллы, которыми можно рассчитаться в магазине.

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Обменять хлам на деньги можно, в частности, в Киеве. У многих горожан дома появилось несколько контейнеров, в которые отдельно выбрасываются бумага, пластик, стекло и металл. Скопившееся вторсырье можно отправить на станции приема либо оставить в специальных контейнерах.

А в Харькове установили контейнеры, которые принимают пластик и стекло, а в обмен выдают порцию еды для животных. Новенький автомат принимает бутылки и взамен выдает 100-граммовый пакет с сухим кормом. Собранное автоматами сырье будут отправлять на переработку. Эти установки стали первыми в Украине. Сейчас в городе установлены два автомата. Один из них принимает пластик, а второй – стекло. Вскоре появится и третий – для бумаги. Если местным жителям понравится инициатива, такие "обменники" появятся по всему Харькову.

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мусор спецрепортаж

Источник: Сегодня

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