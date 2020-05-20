Адаптивный карантин: только 13 областей готовы к отмене ограничений

Некоторые области Украины пока не готовы к смягчению карантина и переходу на второй этап снятия ограничений.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает LB.ua.

"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", – сообщил он.

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Кузин отметил, что "в ближайшее время на сайте Минздрава и ЦОЗ будет вывешена общая таблица по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, для того чтобы все имели возможность отслеживать, кто отвечает требованиям, а кто нет".

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"Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Кабмин решил с 25 мая возобновить работу детских садов и метрополитена. Между тем, областные пассажирские перевозки пока не возобновлены. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, возможно, это будет уже с начала июня – если позволит эпидемическая ситуация. Читайте подробнее о новых правилах работы транспорта после ослабления карантина.

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Ранее карантин в Украине был продлен до 22 мая, но при этом с 11-го числа были предприняты первые ослабления карантинного режима. Людям разрешили гулять в парках, открыть кафе, салоны красоты, парикмахерские и другой мелкий бизнес. А тем временем в Киеве уже готовят детские садики к открытию в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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