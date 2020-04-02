Сначала будут температурные качели: синоптик рассказала, когда придет настоящая весна

В ближайшие дни столбики термометров будут показывать от нуля до 15 градусов тепла

В Украине в пятницу, 3 апреля, почти везде будет приятная погода: температура перевалит за 10 градусов, хотя на западе страны немного покапает. А вот на выходных будет и холодать, и снова теплеть. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, солнечную и сухую погоду в Украине завтра будет диктовать антициклон.

"Однако приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы и поэтому наши западные области 3 апреля прикроет облаками и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах со снегом. Ветер будет с юго-запада, умеренный. Температура воздуха днем ​​поднимется до 10-15 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве пятница ожидается с переменной облачностью, солнцем. Ночью около нуля градусов, а днем до +14.

В то же время 4 апреля, в субботу, немного похолодает. В воскресенье еще будет прохладно, а на Благовещение градусы начнут набирать обороты – постепенно будет теплеть до 12-19 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

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