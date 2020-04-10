Сначала солнце и +20, а потом заморозки и снег: каких сюрпризов ждать от погоды

В Украину настоящая весна вернется всего на один день, а потом снова похолодает

В Украине в ближайшие дни резко изменится погода, причем перепады начнутся с выходных – похолодание будет сменяться теплом и наоборот, а 14-15 апреля существенно упадет температура воздуха и придут дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт, который принес в Украину небольшие дожди и легкое похолодание, завтра уже почти покинет нашу территорию. Разве что ночью задержится на крайнем востоке Украины, в Луганской области, вместе с дождями. На смену придет антициклон Max (карта).

"Поэтому в субботу в Украине – преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или просто плотных облаков. Температура воздуха 11 апреля станет ниже, 10-15 градусов, на востоке в субботу даже не выше 8-13. На Вербное воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится. Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным", – написала Диденко.

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В Киеве завтра и на Вербное воскресенье – без существенных осадков, днем ​​около 13 градусов.

А в понедельник снова вернется настоящая весна, хоть и ненадолго: воздух прогреется до 15-20 градусов, в Киеве до +17. Во вторник и среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды.

"Температура воздуха упадет днем ​​до 4-10 градусов, в ночь на 15 – к нулю и заморозкам. Во вторник и среду вместе с дождем, который принесет активный атмосферный фронт, в Украине ожидается также и мокрый снег. 14-15 апреля в Киеве также похолодание, сильный ветер и дождь, местами с мокрым снегом", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

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