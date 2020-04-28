Сначала тепло до +24, а потом дождевой циклон: прогноз погоды до 1 мая

В столице завтра будет шикарная погода, но через пару дней станет немного свежее

Завтра, 29 апреля, Украина будет одной из самых теплых в Европе. Но уже в четверг придут грозовые дожди и немного спадет температура воздуха. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в некоторых областях будет мокрая погода, но в большинстве регионов все же ожидается сухо и тепло.

"Украина завтра – одна из самых теплых в Европе. В Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, не говоря уже о Берлине, Лондоне, Осло или Хельсинки (карта). Украина разделится в среду и термически, и по влажности. В западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Уже запахнет немного летними атмосферными процессами. Осадки могут задеть еще Винницкую область. Однако большинство областей Украины лежат в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны. Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы. Температура воздуха самой высокой ожидается в западных, северных областях и в большинстве центральных – днем ​​18-24 градуса. А вот на востоке и на юге Украины температура воздуха ожидается свежее, 14-19 градусов. На побережьях морей местами возможны 11-14 градусов", – написала Диденко.

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Температура воздуха 29 апреля в Киеве в течение дня составит 22-24 градуса. Даже ночь уже станет теплее – 8-10 градусов. Осадков также не ожидается

Синоптик отметила, что завершающий аккорд апреля выдаст циклон, который принесет новые дожди с грозами на запад и север Украины, а также в Одесскую и Винницкую области, снизит 30 апреля в западных областях температуру воздуха до 11-15 градусов, хотя на остальной территории еще побудет теплая погода.

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"1 мая более свежий воздух доберется и до северных областей, включая Киев", – добавила она.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях ураган в Закарпатской области снес крышу над реанимацией и роддомом. В результате стихии повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи, сорваны крыши.

А тем временем столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

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