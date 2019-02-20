Снайперы на крышах и "коктейли Молотова": хроника расстрелов на Майдане 20 февраля

Убитых складывали прямо на земле, на остановке троллейбуса "Майдан Незалежности"

Фото: Мстислав Чернов.

Снайперы на крышах и "коктейли Молотова": хроника расстрелов на Майдане 20 февраля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d57/934/5c6d579344be9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d57/934/5c6d579344be9.jpg 2019-02-20T16:43:00+02:00 Украина Убитых складывали прямо на земле, на остановке троллейбуса "Майдан Незалежности"

Ровно 5 лет назад, 20 февраля 2014 года неизвестные снайперы начали расстреливать протестующих на Евромайдане. В тот день в центре города погибло 60 человек, чьи имена вошли впоследствии в мартиролог "Небесной сотни". Всего во время уличных боев, по информации Минздрава Украины, погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), пострадали – 622 человека.

Противостояние 20 февраля стало завершающим этапом Революции достоинства. 22 февраля Верховная Рада отстранила Януковича от обязанностей Президента Украины и назначила досрочные президентские выборы. Давайте вспомним тревожный день 20 февраля в специальном материале сайта "Сегодня".

Ночь накануне бойни

Ночь на 20 февраля была самой кровавой за все время протестов в Украине. В центре столицы между активистами и правоохранителями велись ожесточенные бои: летели камни, "коктейли Молотова", светошумовые гранаты, активистов поливали из водометов. К Майдану подогнали два БТРа. Но один из них и водометы вывели из строя активисты.

"БТР при мне сразу же забросали "коктейлями Молотова", от него мало что осталось", — рассказывал один из очевидцев той кровавой среды.

Протестующие выстроились в колонны от Главпочтамта до баррикад, которые возводили всю ночь, разбирали брусчатку и тут же передавали на передовую. Чтобы создать сильное задымление – тогда силовики не смогут увидеть, куда прицельно стрелять, разбирали и жгли все, что было вокруг, включая деревянные домики и даже елку у мэрии. Когда стало не хватать бутылок под "коктейли Молотова", покупали пиво ящиками и выливали его на брусчатку, а бутылки тут же пускали в дело. В сами "коктейли Молотова" начали добавлять пенопласт – так он получается более вязким, и его сложнее потушить.

Накануне днем активисты взяли под контроль здания Главпочтамта, Нацсовета по теле- и радиовещанию на Прорезной и Нацсоюз архитекторов на Гринченко, а также кафе "Шоколадница" на Крещатике. Силовики и бойцы внутренних войск стояли на Институтской, Костельной и Трехсвятительской, возле Октябрьского дворца и на Европейской площади. На Майдане продолжалась стрельба, "Беркут" время от времени совершал вылазки к баррикадам, бросая в активистов светошумовые гранаты.

Вечером загорелся Дом профсоюзов. Эвакуировали оттуда людей как спасатели, так и активисты. По свидетельству очевидцев, очагов возгорания было два: снизу здание загорелось от вспыхнувших баррикад, а вот на верхних этажах кто-то устроил целенаправленный поджог.

Горит Дом профсоюзов. Фото: Сергей Ус

Дом профсоюзов смогли погасить только к полудню 20 февраля – с пожаром сражались сотня бойцов МЧС. По словам спасателей, ликвидация пожара осложнялась тем, что в течение суток в здании со стороны улицы Костельной постоянно возникали новые очаги огня. Возможно, Дом профсоюзов поджигали специально. Но несмотря ни на что, с верхних этажей здания пожарные спасли 41 человека – после чего перекрытия между 4 и 5 и между 6 и 7 этажами рухнули. Увы, четверо спасателей серьезно пострадали.

"Медчасть была в панике: раненых десятки, и они почти не ходячие. Мы их эвакуировали в Михайловский: одевали, выдавали лекарства, доводили до машины добровольца", — рассказывали очевидцы.

Пострадавших в боях и пожаре, кроме собора, несли также в здание консерватории, а к вечеру в здании КГГА обустроили операционные. Никто тогда еще не знал, что кровавая ночь с 19 на 20 февраля – это только начало большой крови.

Первые снайперы на крышах и госпитали в храмах

По данным на 2 ночи 20 февраля, протестующие снова захватили помещение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, которое расположенно на Крещатике 34. В здании располагали людей из Украинского дома, который продолжал гореть, и Октябрьского дворца.

Многие активисты спали той ночью прямо на улице, устроившись в офисных креслах и укутавшись одеялами.

По данным на 8:30, в кровавых столкновениях погибли 28 человек. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, за помощью к киевским медикам с 10 утра 18 февраля обратились 445 пострадавших во время стычек в центре столицы. Из них 287 человек госпитализированы. Среди тех, кто попал в больницу, четверо детей до 18 лет, 88 работников МВД, 6 журналистов, один депутат (Василий Пазиняк), двое иностранцев.

Первых снайперов на крышах домов заметили в 08:57 – несмотря на то, что вся площадь была затянута густым черным дымом. Активистам раздавали медицинские маски и просили придержать пиротехнику, но все равно на Майдане все утро рокового 20 февраля слышались одиночные взрывы.

Уже к 10 утра протестующие пошли в контратаку и начали теснить силовиков с Майдана Независимости, так что бойцам "Беркута" пришлось отступать вверх по улице Институтской. Активисты окружили Октябрьский дворец, а водометы силовиков, которым пришлось отступать ко входу в метро "Крещатик", продолжали поливать активистов водой. Протестующие подожгли водомет – вот уже второй за прошедшие сутки, и выдвинулись вверх по Институтской в сторону правительственного квартала к Верховной Раде, из которой в этот момент срочно выводили сотрудников и депутатов.

"Беркут" был вынужден отступить к улице Грушевского и Мариинскому парку. Митингующие отвоевали Украинский дом и Октябрьский дворец, а также на скорую руку восстановили баррикады на улице Институтской. В то же время участники протестов продолжали укреплять металлическими щитами и другими подручными средствами баррикаду возле памятника Основателям Киева.

Фото: Григорий Салай

Пока шли уличные бои, столичные храмы превратились в госпитали для раненых активистов. В храме Святого Василия Великого, который находится в районе Львовской площади, и священники, и прихожане молились за мир в Украине.

"К нам приходят отогреться и перекусить активисты с Майдана, и мы всегда готовы помогать людям. В нашем подземном монастыре (находится под храмом) оборудован мини-госпиталь. Сейчас там более 15 тяжелораненых активистов. О них заботятся ­медики, делают перевязки. Эти люди не могут передвигаться — у них пулевые ранения", — рассказал сайту "Сегодня" настоятель храма отец Василий.

Крупный госпиталь оборудован и на территории Михайловского монастыря, туда уже вторые сутки приносили раненых.

Большая кровь Майдана

По данным на 11 утра 20 февраля, в центре Киева – более 30 тысяч людей протестующих. Женщин на первую линию не пускают, им советуют помогать в медпунктах. Митингующих периодически просят со сцены освобождать дорогу для "скорых" и автотранспорта, перевозящего раненных. А еще призывают активистов не выходить за периметр баррикад – там снайперы прицельно стреляют в людей.

На Михайловской стоят несколько карет "скорой помощи". Тех, кого можно спасти, медики везут в больницу. Большинство пострадавших имеют серьезные травмы ног от разрыва гранат, которые бросают силовики. Почти у всех раненых разрывы мягких тканей ног, часто с повреждением костей. Очень много пострадавших от "коктейлей Молотова". Дело в том, что силовики приматывают к бутылкам с "коктейлем" гвозди, которые при взрыве разлетаются и причиняют серьезные травмы, в том числе и головы.

Убитые внутри периметра Майдана оставались лежать прямо на земле. Фото: AFP

В 11:12 стало известно о первых жертвах снайперов: на Майдане застрелили 11 человек. По словам медиков, стреляли в сердце, голову или, если человек был в шлеме, – в шею. Все погибшие оказались молодыми парнями. Активисты были уверены, что стрелял снайпер: одного снайпера они заметили на крыше отеля "Украина". В 12:00 выстрелы зазвучали с крыши горящего Дома профсоюзов.

На Майдане Независимости на троллейбусной остановке прямо на земле лежали тела 13 погибших, все они погибли от снайперских выстрелов . Снайперы были настоящими профессионалами своего дела: им хватало одной пули.

"Все они были убиты одним выстрелом. Ни у кого не было двух или трех ран", – сообщил врач-волонтер Дмитрий Кашин.

Вместе с тем, он отметил, что некоторым раненным активистам "повезло, им всего лишь прострелили руку или плечо".

Тела людей, убитых в столкновениях на Майдане, приносили на территорию Михайловского собора. За несколько часов на территорию собора привезли 13 мертвых мужчин. Погибших отпевают священники. По словам активистов, все они погибли от огнестрельных ранений в голову или шею.

Как сообщил руководитель медицинской службы Штаба национального сопротивления, народный депутат Украины фракции "Свобода" Святослав Ханенко, только за один день, 20 февраля, было убито 60 протестующих.

"По предварительным данным, по состоянию на 15.20 убили более 60 человек. Применяют обычные боевые и бронебойные патроны, стреляют на поражение в голову, шею, грудную клетку, живот. Основные места концентрации убитых и раненых – на улице Институтской, возле дворца Свободы (бывшего Октябрьского), гостиницы "Украина", на Михайловской улице возле отеля "Казацкий". Также тяжело ранена в шею медик-волонтер", – заявил Ханенко.

Между тем, оттеснив силовиков к Раде, уже 14:00 протестующие начали восстанавливать баррикады на улице Грушевского. А вечером 20 февраля на Майдане варили противотанковые ежи. За работу взялись девушка и два парня, они даже рисовали болгаркой на металле революционные лозунги. Баррикады укрепляли металлическими плитами и арматурой, но они больше не понадобятся: масштабных столкновений с силовиками на киевских улицах уже не будет.

Как провожали в последний путь "Небесную сотню"

Прощание с убитыми на Институтской улице активистами началось поздно вечером 20 февраля. Их тела пронесли от гостиницы "Украина" до Майдана. Многотысячная толпа зажгла фонари, чтобы выразить свое уважение к погибшим. На протяжении всего пути люди скандировали "Герои!"

Траурная церемония началась следующим вечером, 21 февраля, когда тела погибших переложили в гробы. Погибших вывозили через специально созданный коридор возле баррикад в районе метро "Театральная" – гробы с активистами, убитыми пулей снайпера, проносили в плотной толпе людей, многие молились. Молитва звучала также и со сцены Майдана. Собравшиеся люди были не в состоянии сдержать слезы – они пели гимн Украины, скандировали "Героям Слава!", со стелы Независимости выстрелили фейерверки. Семьям погибших собрали и передали материальную помощь.

Прощание с "Небесной сотней". Фото: Фейсбук Светланы Остапы

На баррикады на улице Грушевского киевляне и протестующие активно несут цветы, преимущественно красные гвоздики, похоронные венки и свечи в память погибших митингующих, но на "передовую" баррикаду охрана из Самообороны Майдана до сих пор не пускает людей без касок и соответствующей защиты. Портреты погибших на баррикадах пока не ставят, однако свечей в лампадках и цветов уже довольно много – ими практически полностью усеяны заградительные сооружения.

Утром 22 февраля на Майдане около сцены установили огромный деревянный крест. Несколько мужчин подняли его и закрепили на металлических конструкциях справа от сцены. К кресту сразу же потянулась очередь желающих помолиться. Со сцены священники прочли молитву и призвали к миру. Еще никто не знал, что все только начинается – и мир покинет украинскую землю на долгие годы.

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