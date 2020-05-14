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  1. Последние новости Украины

СНБО прогнозирует дефицит воды в Украине

14 мая, 09:11

Сергей Мартынец

Чиновники и ученые взялись за разработку водной стратегии Украины

Последние пять лет в Украине были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. Это может привести к более экономному потреблению воды в стране. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах, передает пресс-служба ведомства.

Представители Государственного агентства водных ресурсов Украины отмечают, что последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

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Сам Данилов подчеркнул, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Он обратил внимание, что необходимо провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

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На заседании чиновники министерств, ведомств и научных учреждений также согласились, что нужно привлекать деньги для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой. Присутствующие обсудили вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины.

Ранее мы уже писали, что в Украине стремительно мелеют реки и озера. Ученые говорят, что водоносные запасы страны сокращаются: уровень воды в реках, влаги в лесах и болотах упал на метр-полтора. Сейчас на каждого украинца приходится тысяча кубометров запасов воды, и каждый использует примерно по 200 литров в сутки.

Как сообщали новости "Сегодня", пересыхают тем временем не только реки и озера, но и колодцы. Правда, проблем с питьевой водой пока что все же не возникает. Но экологи все равно бьют тревогу – из-за глобального потепления, по пессимистичным прогнозам, через 20 лет степь дойдет до Киева. А за 50 лет главная река Украины – Днепр – обмелеет вдвое.

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вода СНБО Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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