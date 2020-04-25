Государственное конструкторское бюро "Луч" удачными запусками на военном полигоне под Одессой завершило предварительные испытания ракетной системы залпового огня "Ольха-М" .

Об этом сегодня, 25 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщает на своей станице в Fаcebook. Чиновник назвал это хорошими новостями от украинских военных конструкторов

По его словам, дистанция и радиус поражения целей отвечали всем поставленным тактико-техническим заданиям. Дальность полета ракеты составила более 110 километров.

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"После принятия на вооружение ВСУ система залпового огня "Вильха-М" будет самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования", – рассказал Данилов.

В тренде СНБО раскрыл подробности испытания ракет "Вильха-М" под Одессой

Напомним, 30-31 марта конструкторское бюро "Луч" на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты "Вильха-М" с дальностью поражение 120 км.

Видео: СНБО

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2019-го на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха". Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак говорил, что в 2020 году ожидаются дальнейшие поставки.

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