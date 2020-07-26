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В СНБО выявили утечку данных, которая представляет угрозу для госбезопасности: что известно

26 июля, 21:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили, что в DarkNet опубликован перечень почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.

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Об этом информирует СНБО в Facebook.

"Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен. Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом gov.ua и больше 6500 с доменом ua, в частности ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Об угрозе уже сообщили основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.

"Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется по возможности оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы", – резюмируют в СНБО.

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Напомним, в начале июня 2020 года НКЦК зафиксировал на территории Украины новый тип DDOS-атаки, используемый для блокировки сетей провайдеров связи.

Ранее полиция открыла производство по факту утечки персональных данных украинцев на одном из анонимных Telegram-каналов.

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утечка СНБО хакер информация IT-сектор

Источник: Сегодня

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