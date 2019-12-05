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Снег на востоке и гололед: синоптики дали прогноз на 5 декабря

5 декабря, 07:29

Днем будет преобладать плюсовая температура

1 декабря: картинки с добрым утром и первым снегом

1 декабря: картинки с добрым утром и первым снегом / Фото: Pexels

В большинстве областей Украины 5 декабря осадков не будет. Снег ожидается только в восточных регионах, сообщает Укргидрометцентр.

"5 декабря без осадков, лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег", – говорится в сообщении.

На дорогах страны, кроме юга, местами будет гололедица. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно западный, со скоростью 5-10 м / с. Температура в Украине установится на уровне 0-5 градусов тепла, в восточных областях – 1-3 градусов мороза.

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Снег на востоке и гололед: синоптики дали прогноз на 5 декабря
1 декабря: картинки с добрым утром и первым снегом

Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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