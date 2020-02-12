Снег с дождем и ураганный ветер: чего ждать от погоды 12 февраля (карта)

Морозы ударят только в Карпатах

/ Фото: AFP

Украину в среду, 12 февраля, накроют снег, дожди и ураганный ветер. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"12 февраля небольшой мокрый снег и дождь, ночью в большинстве центральных, Херсонской, Запорожской и Донецкой, днем ​​в восточных областях умеренные осадки", – говорится в сообщении.

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Ветер синоптики прогнозируют западный, со скоростью 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура установится на уровне ​​0-5 градусов тепла, в Одесской и Николаевской областях – 4-9 градусов тепла.

В тренде Ураганный ветер и лавины в Карпатах: в Украине объявили штормовое предупреждение

Ранее мы писали, что в Украине из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 47 населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Напомним, вчера, 11 февраля, непогода накрыла Харьковскую область. На дорогах региона царил гололед и их засыпало снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед.

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