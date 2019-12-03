Снег в Украине: каких бед натворила непогода (фото и видео)

Автомобили застревали на сложных участках дороги и попадали в ДТП

/ Фото: Сегодня

Украину со вчерашнего дня, 2 декабря, заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

В Харькове дороги от снега расчищают 167 единиц техники. Как рассказали в пресс-службе городского совета, уборкой территорий возле остановок и пешеходных переходов занимаются 116 человек. Дорожники уже использовали почти 600 тонн соли, а также 770 кубометров песчаной смеси.

Фото: Харьковский городской совет

Несмотря на то, что в Харьковской области значительных осложнений дорожного движения не было, спасателям пришлось выехать на помощь водителям грузовиков, которые не могли самостоятельно преодолеть крутой подъем на выезде из поселка Старый Салтов в Волчанском районе. Тяжелые фуры буксовали на скользком участке, и, чтобы не образовался затор, бойцы аварийно-спасательного отряда отбуксировали три грузовика на ровный участок дороги.

В Днепропетровской области за сутки на дорогах государственного значения работало 94 единицы техники. Уже обработано 2 140 км дорог, а очищено — 2 652 км прохода. В самом Днепре трафик не загружен сильнее обычного, пробки и тянучки — в штатном режиме. Во дворах и на дорогах работает спецтехника и коммунальщики.

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В Полтавской области из-за непогоды спасателям пришлось отбуксировать из снежного плена 12 автомобилей. Они застревали в Чернухинском, Новосанжарском, Великобагачанском, Кобеляцком и Полтавском районах.

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Непогода не обошла стороной и Черниговскую область. Там чрезвычайники освободили три грузовика, которые застряли на сложных участках дорог.

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На дорогах в Ровенской области царил гололед. Из-за него спасателям с помощью тяжелой иженерно техники пришлось отбуксировать шесть грузовиков, которые не могли проехать на участке трассы "Доманово-Тереблече".

В Хмельницкой области непогода привела к ДТП. Вечером 2 декабря вблизи села Строки автомобиль Daewoo Lanos слетел в кювет, откуда был не в состоянии самостоятельно выбраться. В машине находились отец с малолетним ребенком.

"Бойцам ГСЧС с помощью лебедки, троса и пожарного автомобиля удалось быстро извлечь легковушку на проезжую часть, откуда она продолжил свое движение", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщали новости "Сегодня", снег в Киеве стал сыпать еще вечером 2 декабря. Пользователи сети стали выкладывать фото и видео первой зимней погоды в столице.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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