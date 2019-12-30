Снега и дожди отступают: какой будет погода в понедельник

Мокрая и сырая погода прекратится, но все еще будет небольшой мороз

/ Фото: Pixabay

Сегодня по всей территории страны ожидается сухая погода, а температура воздуха будет колебаться от небольшого "минуса" и до плюсовой температуры. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе температурный режим будет немного отличаться: в Волынской и Закарпатской областях до +2, в Хмельницкой области до -2, а на остальной территории региона от -1 до +1. Нигде осадков не ожидается.

В центре двух градусов мороза в Житомирской и Винницкой областях до +2 в Полтавской. Холодней всего будет в Киеве – 1-3 градуса мороза. Без дождей и снега.

На севере страны от -1 до +1, на востоке в большинстве областей 0-2 градуса тепла.

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Теплее всего будет на юге – 0-3 градуса тепла, в Крыму – до +4.

Синоптики также предупреждают, что 30 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололед (I уровень опасности, желтый).

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

А тем временем Новый год все ближе, но настоящие снег и морозы, кажется, не торопятся в Украину – пока что за окном дожди и сырость. Более того, в первый день 2020 года будет плюсовая температура. Читайте подробней в прогнозе погоды в Украине на неделю.

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