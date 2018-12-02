Снега не будет, а местами плюсовая температура: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 07:12

После вчерашних снегопадов, сегодня погодные условия снова переменятся

Фото: архив
Фото: архив

Сегодня в Украине снега уже не будет, а также немного спадет и мороз – в западных областях ожидается даже плюсовая температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны синоптики обещают переменную облачность, но без осадков. Температура будет от -1 до +1, местами до двух градусов мороза.

В центральных и северных областях немного холоднее – 3-5 мороза. Приблизительно также будет и на востоке: в Луганской области 1-3 ниже нуля, в остальных районах региона до -5.

Теплее будет на юге, но погода будет разной. В Одесской области 1-3 тепла, в Николаевской – до 2 мороза, в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму – от -1 до +1.

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Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в Украине в ближайшие несколько дней ожидается ощутимое потепление и осадки. Уже в начале недели пройдет дождь в западных областях, а дальше осадки переместятся и на другие территории страны.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на декабрь и январь рассказала об аномально теплой зиме. Она также объяснила, будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.
погода, температура, Мороз, синоптики

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