Снега выпадет до 10 см: в каких областях будет заметать больше всего

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Во вторник, 3 декабря, Украину засыплет снегом, особенно будет сильно снежить в западных и восточных областях. А вообще погода будет мокрой по всей территории страны из-за плюсовой температуры. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Синоптик предупреждают об ухудшении погодных условий сегодня и завтра. Так, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, будет снег.

2-3 декабря ухудшение погодных условий: днем 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег (ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильный снег). В результате осадков ожидается образование снежного покрова высотой 3-10 см, на дорогах гололед.

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Также в Укргидрометцентре отмечают, что почти по всей территории страны будет мокрый снег, на юге еще и с дождем. В столице во вторник мокрый снег. Температура воздуха от -1 до +2, на юге до +5. В западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

А тем временем метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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