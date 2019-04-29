Снеголавинная опасность, дожди и паводок – 29 апреля в Украине ухудшится погода

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий

Фото: Pixabay

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 29 апреля. Так, в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится о подъеме уровня воды в реках Закарпатья, значительной снеголавинной опасности и дождях с грозами в отдельных областях страны.

"По данным Укргидрометцентра, 29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий", – сказано в сообщении.

Значительные дожди, грозы и местами шквалы 15-20 м / с ожидаются в большинстве северных, центральных, а также в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях.

"В связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – рассказывает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, что сегодня,29 апреля, во всех областях Украины похолодает. Несмотря на дожди с грозами, теплее всего будет на юге, 20-22 градуса тепла.

Ранее в Канаде в результате внезапного наводнения, вызванного прорывом ледовой "дамбы", целый город на юге страны оказалось под водой. Стихия поразила город Босвилль в провинции Квебек.

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