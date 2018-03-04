Снегопады отступают, но похолодает: какой будет погода сегодня

В Украине, наконец, отступают мощные снегопады, и на больше части территории страны будет солнечно, однако ожидается похолодание, в основном ночное, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на Западной Украине днем будет 4-6 градусов мороза, а вот ночью холода ударят до -14-16, местами до -17. На указанной территории будет солнечно и без осадков.

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Также будет солнечно на юге и востоке страны. Там также будет мороз в районе 5 градусов днем. А вот ночью будет немного "теплее", чем на западе: на востоке до 7 мороза, на юге – до 10 ниже нуля, в Николаевской области – до -13. А вот в Крыму будет даже дождь со снегом, но зато теплее всего – до 5 градусов тепла.

А вот в центральных, северных и северо-восточных регионах страны все еще ожидается снег. Температура днем 4-6 мороза, ночью – до 13 ниже нуля.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.