Прощание с "советскими" улицами и городами: что нужно знать о декоммунизации в Украине

Боевики "ЛНР" и "ДНР" не признали новые названия городов, а в Киеве памятники советской эпохи приютил Музей авиации

Фото: zak.depo.ua.

Прощание с "советскими" улицами и городами: что нужно знать о декоммунизации в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/36e/0f1/5ca36e0f17e1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/36e/0f1/5ca36e0f17e1a.jpg 2019-04-02T18:39:00+03:00 Украина Боевики "ЛНР" и "ДНР" не признали новые названия городов, а в Киеве памятники советской эпохи приютил Музей авиации

Во вторник, 2 апреля, большая палата Конституционного суда Украины начала рассмотрение дела о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины, касающегося переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Напомним, что в феврале этого года Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую и отправила законопроект №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" на одобрение в Конституционный суд. За документ проголосовали 240 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что названия областей, которые содержат имена или псевдонимы коммунистических деятелей (в этом случае "петровск"), тоже подпадают под закон о декоммунизации, а потому их использование запрещено. А новое название предложено в честь казацких сечей.

Как в Украине проходила декоммунизация и какие именно населенные пункты были переименованы в процессе – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Переименовали каждую десятую улицу

В феврале 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.

"Декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов – около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее, они подпадают под действие закона о декоммунизации", – сказал он.

Также он отметил, что в Украине демонтировали почти все памятники Ленина.

"Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям", – добавил Вятрович.

Только в Киеве в процессе декоммунизации переименовали каждую десятую улицу и демонтировали демонтировали более 50 объектов, которые попали под Закон о декоммунизации.

По словам депутата Киеврады Александра Пабата, абсолютным лидером в столице по декоммунизации стал Печерский район, где были демонтированы 47 памятников и памятных знаков.

"Печерская районная администрация весь демонтированный скарб передала в Государственный музей авиации", – отметил Пабат.

Как переименовывали города

Процесс декоммунизации в Украине стартовал весной 2016 года, и к одному из главных коммунистических праздников, Первому мая, в стране уже успели переименовать более 300 населенных пунктов.

"Уже изменены 327 названий населенных пунктов, до 21 февраля должны были быть изменены все остальные – всего 987, все названия проработаны с местными общинами, Комитетом по вопросам местного самоуправления, только ждем – когда этот вопрос будет внесен в повестку дня", – заявил Вятрович в эфире одного из телеканалов.

Следом Рада переименовала ряд населенных пунктов в оккупированном Крыму и на Донбассе: парламент изменил названия почти 150 городов, сел и районов на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей, а также в оккупированном Крыму. Постановления №4086 и № 4087 поддержали 245 и 255 народных депутатов соответственно.

Согласно пояснительной записке, в Донецкой области переименовано 38 населенных пунктов. В частности, переименован город Юнокомунаровск Енакиевского горсовета в город Бунге, город Кировское – в Крестовку, город Комсомольское Старобешевского района – в Кальмиусское, город Торез – в Чистяково. Кроме того, переименован Тельмановский район в Бойковский.

В Луганской области народные депутаты переименовали 36 населенных пунктов. Так, город Кировск стал Голубовкой, Красный Луч – Хрустальным, город Краснодон переименован в Сорокино, город Свердловск – в Должанск, соответственно переименован и Свердловский район в Должанский. Кроме того, город Стаханов стал Кадиевкой.

При этом нужно отметить, что боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" переименования не признают.

В Крыму, следуя рекомендации Украинского института национальной памяти, переименованы 5 районов, 1 город и 69 сел и поселков.

В частности, в АРК переименован Кировский район в Ислямтерецкий район, Красноперекопский район стал Перекопским, город Красноперекопск переименован в город Яны Капу.

Данное постановление вступает в силу с момента возвращения временно оккупированной территории Крыма под общую юрисдикцию Украины.

Следом пришла очередь Днепродзержинска: теперь город называется Каменское, а следом с карты Украины исчез Днепропетровск. Теперь, как мы знаем, он называется просто и незатейливо – Днепр. Также парламент переименовал город Кировоград в Кропивницкий. Комсомольск получил название Горишни Плавни.

К июлю новые названия получил ряд населенных пунктов и один район в Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Список переименованных населенных пунктов (слева – старое название, справа – новое) выглядит следующим образом:

пгт Коминтерновское (Одесская обл.) – Доброслав;

поселок Комсомольский (Николаевская обл.) – Благодаровка;

поселок Красное Знамя (Николаевская обл.) – Любомировка;

село Октябрьское (Харьковская обл.) – Верховое;

село Октябрьское (Закарпатская обл.) – Забереж;

село Краснознаменка (Одесская обл.) – Знаменка;

село Петровка (Черниговская обл.) – Махновка.

Кроме того Рада переименовала Коминтерновский район Одесской области в Лиманский район.

"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия Закона Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимые, они – необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу", — суммировал Владимир Вятрович.

Фото: Українська школа політичних студій в Facebook

Одним из последних декоммунизированных городов стал город в Киевской области Переяслав-Хмельницкий. В октябре 2017 года сессия Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовала за возвращение городу исторического названия Переяслав, которое он получил во время своего основания. Сообщение об этом было размещено на сайте городского совета.

Такое решение в Переяславе-Хмельницком объяснили тем, что в годы Второй мировой войны, переименовав город, идеологи сталинизма стремились "вырвать с корнем дерево его тысячелетней истории и пересадить в искусственный горшок образца 1943 года".

"Вся коварность колониальной политики "старшего брата" заключалась в том, что добавив к названию нашего города славное имя лидера национально-освободительной революции украинского народа 1648-1657 рр. Богдана Хмельницкого, они стремились навсегда "отрезать" от Переяслав государственно исторических истоков времен Киевской Руси", – отмечали депутаты.

Кроме того, в стране декоммунизировали почти 20 железнодорожных станций

"На сегодняшний день из 35 железнодорожных объектов, которые планируется переименовать, в течение 2016 года согласовано и переименован 7, а именно: Артемовск 1 на Бахмут 1, Артемовск 2 на Бахмут, Кузнецовск на Вараш, Октябрьская на Бойковская, Пионерская на Ворскла, Харьков – Червонозаводский на Харьков – Грузовой, Совнаркомовская на Люботин-Западный", – сообщало Министерство инфраструктуры Украины в апреле 2017 года.

Также в сообщении отмечалось, что с начала 2017 года в Украине переименовали 12 железнодорожных объектов, названия которых уже согласовано, а именно: Кировоград на Кропивницкий, Цюрупинск на Алешки, Красноармейск на Покровск, Красный Лиман на Лиман, Щорс на Сновск, Баглий на Запорожье-Каменское, Брагиновка на Петропавловка, Железняково на Эрастовка, Елизарово на Обильная, Днепродзержинск на Каменское, Днепродзержинск-Левобережный на Каменское-Левобережное, Днепродзержинск-Пассажирский на Каменское-Пассажирское.

Скандалы вокруг переименований

Нельзя сказать, что процесс переименований происходил так уж безболезненно и гладко. Так в мае 2016 года на Волыни селяне перессорились из-за декоммунизации – людей возмутило новое название села.

После того, как Институт национальной памяти переименовал село – из Маяки в Княгининок, председатель Маяковского сельсовета возмущена Елена Твердохлеб выразила свое возмущение на всю страну и заявила, что мнением общины никто не интересовался.

"Ни сельсовет на сессии не утверждал смену названия, ни подавали мы и в Институт памяти на рассмотрение такой просьбы. И люди же привыкли к этому названию", – заявила Елена Твердохлеб.

"В селе живут почти три тысячи человек. В 1964 году здесь был совхоз-передовик. Чтобы подчеркнуть лидерство, село назвали Маяками. А историческое название – Княгининок – появилось, по меньшей мере, восемь веков назад", – рассказал отец Михаил, настоятель Свято-Покровского храма с. Маяки.

Он уточнил, что село Маяки ведет свою историю с 1964 года, а Княгининок упоминается в летописях с 12-го века: "То есть, село имеет более давнюю историю, чем сам Луцк".

Обратного переименования не произошло – населенный пункт так и не стал Маяками снова.

С не меньшими проблемами была сопряжена декоммунизация Кировограда в июле 2016 года: переименованию города объявили бойкот некоторые жители. Но несмотря на возмущение некоторых горожан, которые даже выходили к зданию мэрии на митинги протеста, переименование города осталось в силе.

Похожая ситуация обстояла с декоммунизацией Днепропетровска в октябре 2016-го: несмотря на то, что оппозиционные нардепы оспорили переименование города, Конституционный суд отказался рассматривать переименование Днепропетровска. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Суда.

"Конституционный суд Украины на заседании 12 октября рассматривал вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады "О переименовании города Днепропетровск Днепропетровской области". Суд принял решение об отказе в открытии конституционного производства", – говорится в сообщении.

Наконец, в мае 2017 года скандал из-за декоммунизации разгорелся в Запорожской области. Райцентр Бильмак ранее назывался Куйбышево, в честь советского партийного деятеля. Но после декоммунизации поселок переименовали в Бильмак. Мнения жителей разделились – некоторые захотели вернуть населенному пункту дореволюционное имя Каменка.

В поселковом совете прислушались к замечаниям жителей и согласились переименовать райцентр в Каменку, но дошло до суда – сторонники названия Бильмак выступили категорически против. В настоящее время село остается Бильмаком.

Кстати говоря, в Запорожской области это не единственный случай, когда местные жители выступили против декоммунизации. Скажем, жители Коларова, когда-то названного в честь болгарского коммуниста, против Болгарки, ибо название у них ассоциируется с электроинструментом.

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