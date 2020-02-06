Снежный шторм натворил беды в Украине: 600 населенных пунктов остались без света

В Черниговской области из-за непогоды без электричества осталось 242 населенных пункта / Фото: Facebook

Из-за обрушившейся на Украину непогоды в 13 областях обесточены 600 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Одесской области без света остались 137 населенных пунктов, в Днепропетровской – 120, в Херсонской – 87, в Николаевской – 59, в Кировоградской – 57, в Донецкой – 34, в Полтавской – 27, в Ивано-Франковской – 26, в Запорожской – 19, в Черновицкой – 19, в Черкасской – 8, в Винницкой – 4 и Закарпатской – 3.

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К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

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Напомним, в Украину пришел циклон Петра. В плену снегопадов оказалась практически вся страна. Больше всего снега выпало в горных районах. В некоторых местах – до полуметра.

Ранее мы уже писали, что на Харьковскую область обрушился сильный снегопад. При этом температура воздуха колебалась около нуля, на дорогах была "каша".

Также "Сегодня" сообщали о том, что ураганный ветер на Закарпатье повалил деревья и остановил фуры.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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