Снова будет мокро: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Мокро было на Новый год, а теперь и под Рождество началось то же самое

/ Фото: AFP

Погода под Рождество начинает снова портиться – по всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, а температура будет плюсовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье во всех областях Украины синоптики прогнозируют одинаковую температуру воздуха – от нуля до двух градусов тепла.

Из-за плюсовой температуры снег будет превращаться в дождь. В западных, центральных, северных и восточных областях мокрый снег с дождем, а на юге просто дождь.

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Кроме того, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Сайт "Сегодня" узнал у синоптиков прогноз погоды до конца зимы.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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