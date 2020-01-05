Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Снова будет мокро: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

5 января, 07:01

Мокро было на Новый год, а теперь и под Рождество началось то же самое

/ Фото: AFP

Погода под Рождество начинает снова портиться – по всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, а температура будет плюсовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье во всех областях Украины синоптики прогнозируют одинаковую температуру воздуха – от нуля до двух градусов тепла.

Из-за плюсовой температуры снег будет превращаться в дождь. В западных, центральных, северных и восточных областях мокрый снег с дождем, а на юге просто дождь.

Реклама

Кроме того, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В тренде
ВНО-2021: стали известны главные изменения

Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Сайт "Сегодня" узнал у синоптиков прогноз погоды до конца зимы.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода дождь прогноз погоды мокрый снег

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе новогодние елки меняют на сладости: подробности
В Одессе новогодние елки меняют на сладости: подробностиОдесса
Доллар и евро заметно подорожали: официальный курс на первый банковский день 2020 года
Доллар и евро заметно подорожали: официальный курс на первый банковский день 2020 годаФинансы
Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года
Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 годаЭкономика
Продажи в интернете: СБУ разоблачила мошенников
Продажи в интернете: СБУ разоблачила мошенниковДругие регионы
В дом жительницы Днепра залезла змея: фото
В дом жительницы Днепра залезла змея: фотоДнепр
На Сумщине 20-летний парень получил пожизненное за убийство соседей
На Сумщине 20-летний парень получил пожизненное за убийство соседейДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...