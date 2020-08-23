Снова много больных и умерших: новые данные по коронавирусу за сутки

Украина в последнее время каждый день бьет коронавирусные антирекорды

После вчерашнего антирекорда на сегодняшний день в Украине зафиксировали 1987 новых больных. Теперь уже почти 105 тысяч зараженных коронавирусом. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 1987 человек, из них 159 детей и 88 медиков. Были госпитализированы 343 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 27 летальных случаев. При этом выздоровели 500 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 104 958 человек, из них 7140 детей и 10 455 медиков. Всего выздоровели 52 235 человек, а летальных случаев – 2271", – сказал министр.

Реклама

По его словам, за вчерашний день было проведено 22 783 тестирования, из них 15 275 методом ПЦР и 7 508 ИФА тестов. За прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса выявлено в Киеве – 307, в Черновицкой области – 213.

Напомним, вчера, по состоянию на утро 22 августа, в Украине зафиксировали 2328 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных исходов – 37. За пятницу выздоровели 657 человек. Больше всего больных обнаружили в Харьковской области – 291.

Отметим, в последнее время в Украине резко увеличилось количество новых больных каждые сутки. Теперь уже числом в две тысячи никого не удивишь. Как рассказывала врач-инфекционист Ольга Голубовская, увеличивается не только общее количество зараженных, но и стало больше тяжелых форм заболевания и, соответственно, увеличилась летальность. По ее словам, в случае, если будет наблюдаться рост заболеваемости в Украине, то придется менять стратегию касательно госпитализации людей – ложить в больницу будут людей только с тяжелой формой заболевания. Пока до этого не дошло.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама