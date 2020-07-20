Снова паводки: спасатели предупредили о новой угрозе на западе Украины

В Украине синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В связи с этим уровень воды в реках может существенно подняться и подтопить несколько областей на западе страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Так, на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область соответственно) ожидается подъем уровня воды на 0,2-1 метра. Также возможен выход воды на отдельных участках речных пойм. А при значительных дождях возможно формирование местного и склонного стока.

Кроме того, на реке Припять сохранится тенденция повышения уровня воды. А в створе поста Речица и на реке Стоход будет удерживаться дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий и приусадебных участков.

В бассейнах рек Прут и Сирет ожидается подъем уровня воды на 0,2-0,7 метров, без негативных последствий. А вот на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области ожидается мимолетное повышение уровня воды на 0,3-0,8 метров, которое может призвести к формированию значительного местного и склонного стока с подтоплением населенных пунктов. Также вероятно образование селевых потоков и оползней.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Напомним, в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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