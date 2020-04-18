Снова похолодание: синоптики дали прогноз на 18 апреля (карта)

Ночами в стране до сих пор заморозки

В Украине сегодня, 18 апреля, снова незначительно похолодает, но будет солнечно. Осадков синоптики не прогнозируют, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"18 апреля в Украине без осадков", – говорится в сообщении.

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Ветер ожидается западный, северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в стране установится на уровне 9-14 градусов тепла. Немного теплее будет на юге, Закарпатье и в Крыму – тут прогреет до 14-19 градусов.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на Пасху. В стране, по словам синоптиков, практически везде будет сухо, но температура воздуха будет прохладной. Ночью в Украине будут даже заморозки. Кроме того, на выходных местами ожидается сильный ветер.

Напомним, 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, с одного дома ветер сорвал часть крыши, а на другом – сломал вентиляционную трубу.

Кроме того, в Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 155 населенных пунктов. Беды непогода натворила в пяти областях страны.

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